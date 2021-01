"El gobierno está esperando la propuesta de las productoras", señaló el secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez, en una entrevista con +e. "Querer una ley de incentivo y no plantear objetivos de producción, no tiene sentido", sostuvo el ex diputado por Neuquén y que ahora tiene las riendas de la cartera energética bajo la órbita del Ministerio de Economía.