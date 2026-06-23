El super pozo de Rincón del Mangrullo cambia el tablero de Vaca Muerta

El desempeño de Rincón del Mangrullo consolidó un nuevo récord productivo en Vaca Muerta y fortaleció la oferta de gas de YPF.

La producción de gas de YPF alcanzó en mayo un promedio operado de 32,33 millones de metros cúbicos diarios , lo que representó un crecimiento del 9,2% respecto de abril. El desempeño estuvo explicado principalmente por el fuerte avance de Rincón del Mangrullo , que volvió a convertirse en el bloque gasífero más productivo de la compañía.

Otro dato que dejó el quinto mes del año es que la producción de gas de YPF se debe exclusivamente a los activos en la Cuenca Neuquina, lo que se debe a la estrategia delineada por Horacio Marín para que la compañía se enfoque 100% al shale.

En este sentido, la evolución de los indicadores responde íntegramente al desarrollo de Vaca Muerta y de los principales bloques no convencionales.

Aunque en la comparación interanual la producción de gas mostró una caída del 4,08%, la recuperación mensual evidenció el impacto de nuevos desarrollos que comenzaron a aportar mayores volúmenes, especialmente en los bloques de gas seco.

El impulso del super pozo de Rincón del Mangrullo

Tal como informó +e, el principal motor del crecimiento fue Rincón del Mangrullo, cuya producción aumentó un 32,22% respecto del mes anterior. El bloque recuperó el primer puesto dentro del ranking de áreas gasíferas de YPF con una producción de 6,149 millones de metros cúbicos diarios, equivalente al 19,02% del total operado por la empresa.

El factor determinante fue el desempeño del pozo RDM 553(h), que registró una producción promedio de 1,27 millones de metros cúbicos diarios, convirtiéndose en el de mayor rendimiento dentro de la ventana de gas seco de la cuenca neuquina.

Según los datos relevados por el consultor Fernando Salvetti, el crecimiento del bloque no se explicó únicamente por ese pozo. También sobresalieron el RDM 551(h), con una producción de 845.000 metros cúbicos diarios, y el RDM 552(h), que alcanzó 647.000 metros cúbicos diarios, consolidando un grupo de tres desarrollos de muy alta productividad dentro del mismo bloque.

Loma La Lata - Gas.jpg Loma La Lata es uno de los yacimientos top de YPF en la ventana de gas de Vaca Muerta.

El camino trazado por el gas

Al difundir los resultados, el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, resaltó el desempeño alcanzado por el desarrollo gasífero. "El pozo RDM 553(h) alcanzó una producción de 1,3 Mm3/d, convirtiéndose en el de mayor producción dentro de la ventana de gas seco de la cuenca y marcando un récord histórico", subrayó en su cuenta de LinkedIn.

El ejecutivo también sostuvo que el resultado modifica las perspectivas del área y fortalece el potencial de crecimiento del gas no convencional argentino.

"Este resultado no solo expande el potencial gasífero en el sur de la cuenca, sino que también demuestra un incremento de productividad frente a los desarrollos actuales y representa un nuevo paso para acelerar el desarrollo de Vaca Muerta y ampliar la capacidad exportadora de nuestro país", ponderó.

El bloque Rincón del Mangrullo en los últimos años se consolidó como uno de los desarrollos más relevantes para el crecimiento de la producción de gas en Neuquén.

Aguada de la Arena también ganó protagonismo

Detrás de Rincón del Mangrullo se ubicó Aguada de la Arena, que protagonizó el mayor crecimiento porcentual del mes. Su producción aumentó un 60,3%, lo que le permitió escalar tres posiciones y alcanzar el segundo lugar entre los bloques productores de gas de YPF, con 4,819 millones de metros cúbicos diarios.

El tercer puesto quedó para Loma La Lata-Sierra Barrosa, con 4,697 millones de metros cúbicos diarios, seguido por Loma Campana, con 3,563 millones, y Río Neuquén, que aportó 3,418 millones de metros cúbicos diarios.

El resto del ranking estuvo integrado por La Amarga Chica, La Angostura Sur I, El Orejano y La Angostura Sur II. En conjunto, los diez principales bloques concentraron el 90,72% de toda la producción de gas operada por YPF durante mayo, reflejando el peso que tienen los desarrollos de mayor escala dentro del portafolio de la compañía en la Cuenca Neuquina.