Argentina LNG: avances y plazos para el acuerdo con las supermajors en Vaca Muerta

La primera etapa de Argentina LNG

El trabajo que impulsa SESA va sobre rieles. La compañía recibió la aprobación del acuerdo por 20 años para el proyecto flotante de GNL Hilli de 2,45 MTPA, cuya operación se prevé para 2027.

Con respecto a Hilli, la SPV obtuvo un permiso de exportación de tres años de la Secretaría de Energía de la Nación, para un volumen diario máximo de 10,4 millones de metros cúbicos por día a partir del 1 de julio de 2027.

Además, la provincia de Río Negro aprobó la evaluación de impacto ambiental (EIA) y la Secretaría de Energía aprobó la RIH para una capacidad total de entre 1,5 y 2,2 millones de toneladas anuales de GNL, dependiendo de la capacidad del gas.

En este sentido, SESA firmó un contrato de fletamento a casco desnudo por 20 años para un buque GNL MKII flotante de 3,5 millones de toneladas por año, sujeto a la aprobación de la FID, que se estima que será a más tardar el 31 de julio. De ser aprobado, se espera que esté operativo en 2028.

Este segundo buque permite la contracción de un gasoducto 100% dedicado en la provincia de Río Negro, disponible durante todo el año, en lugar de utilizar la capacidad ociosa del gasoducto existente durante la temporada baja.

Para suministrar gas natural a las plantas de GNL flotantes Hilli y MKII, SESA firmó un acuerdo de suministro de gas a 20 años para seguir siendo productor de gas en Argentina.

Horacio Marín Houston.jpg Horacio Marín ponderó el rol de Vaca Muerta que tendrá en la industria energética mundial.

Dos etapas a punto de firmar

En conversación con los inversores, el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, explicó que el Acuerdo de Inversión Preliminar (FID) para el primer buque se firmó el 4 de mayo y, para el segundo buque, el FID se firmaría a finales de julio.

En tanto, el ejecutivo destacó que el Argentina LNG 2, que constará con Shell, se encuentra en proceso de licitación para el FID y para el Argentina LNG 3, que es con ENI, se sigue trabajando fuertemente.

“El objetivo es que ambas compañías firmen el FID para finales de año. Ese es nuestro objetivo, pero las cosas pueden cambiar mientras trabajamos y observamos lo que sucede a nivel mundial”, afirmó Marín.

Asimismo, el pope de la compañía consideró que, a mediados de abril, se firmó un Memorándum de Entendimiento (MOU) con ENI, para analizar el desarrollo de instalaciones de transporte upstream y licuefacción de gas mediante dos plantas de GNL flotantes de 6 MTPA cada una, con un total de 12 millones de toneladas anuales.

“Considerando todo lo avanzado y el acuerdo de desarrollo del proyecto firmado en diciembre pasado, mostramos nuestra planificación estratégica para el Argentina LNG 2 con una capacidad de 10 millones de toneladas por año, que nos permitirá alcanzar los casi 30 millones de toneladas por año del proyecto Argentina LNG, que fue definido cuando YPF lanzó su plan 4 a 5 en marzo del año pasado”, aseveró.

El mundo necesita GNL

Marín ponderó que los actores de la industria están orgullosos del avance de los proyectos de GNL. “El mundo necesita GNL, y necesita mucho, y es imposible que el mundo pueda suministrar gas sin Estados Unidos. Y estamos en mejor situación que Estados Unidos. Por lo tanto, estoy muy tranquilo, y sé que podemos suministrar GNL en Argentina y que podemos ser muy rentables”.

“La calidad de la empresa que tenemos va por buen camino. No se ve una empresa descontrolada que siga adelante. En todos los proyectos, representamos alrededor del 25%. Hay un 75% de buenos socios que consideran un muy buen negocio. Vaca Muerta tiene una gran cantidad de reservas. Y, como CEO y presidente de YPF, creo que debo desarrollar el GNL para todos los accionistas, porque si no, no estoy haciendo un buen trabajo”, aseguró el ejecutivo.