Villarruel instó a mejorar la seguridad para pasar al siguiente nivel de Vaca Muerta

En este marco, Victoria Villarruel sostuvo que sin seguridad no hay progreso y que la paz debe ser un pilar fundamental para el desarrollo del shale. La vicepresidente les agradeció a los profesionales que “están revolucionando la industria del gas y el petróleo”.

Villarruel sostuvo que sería una falta de respeto hablar de las técnicas de extracción y ponderó el papel que realizan los actores de la industria para que Vaca Muerta sea una realidad y un verdadero caso de éxito. “No puedo más que felicitarlos”, afirmó.

argentina texas energy summit 2024 (1).jpeg Sebastian Fariña Petersen

La vicepresidente manifestó que el sector tiene que seguir desarrollándose y atraer inversiones para dar un siguiente paso. “La producción shale ha logrado enormes progresos en costos y mejoras de productividad. Aspiramos a que va a Muerta genere las mismas exportaciones que nuestras exportaciones agropecuarias”, aseguró.

Paz y seguridad para Vaca Muerta

En este sentido, Villarruel sostuvo que para lograr ese objetivo es primordial la paz. “Es uno de los pilares para que la industria alcance su máximo desarrollo y uno de los tres requisitos para la seguridad jurídica”, subrayó.

“Es necesario un marco de seguridad jurídica para que se pueda mantener la paz. Hace 10 años nuestro continente está proveyendo energía al mundo, pero en nuestro país necesita paz para que pueda seguir desarrollándose”, consideró.

argentina texas energy summit 2024 (4).jpeg Sebastian Fariña Petersen

“Es necesario, políticas que nos protejan. Los gobernantes de los países de América debemos participar para dar seguridad al continente y asegurar beneficios económicos para favorecer seguridad y empleo para los ciudadanos”, agregó.

“No hay que mentirse: sin seguridad no hay progreso. No se puede obtener progreso sin seguridad. No son dos países distintos”, afirmó.

Villarruel manifestó que el país está viviendo una época histórica en el desarrollo de los recursos naturales. “Debemos impulsar que las empresas y la comunidad se inserten en el mundo para dar un nuevo paso en el desarrollo de la industria del país”, aseveró la vicepresidente.