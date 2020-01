Vaca Muerta y la recuperación terciaria, una polémica sobre dos mundos diferentes

En la cuenca del Golfo San Jorge la terciaria o Recuperación Mejorada (EOR), por sus siglas en inglés, representa apenas el 1% de la producción. YPF tiene un proyecto en marcha para el desarrollo masivo de terciaria con plantas de polímeros en las provincias de Neuquén, Chubut y Santa Cruz. No está fuera de agenda de las operadoras incrementar la producción convencional, tampoco se busca competir con el shale de Vaca Muerta. Sin embargo, en la industria hizo ruido un fragmento de una reciente entrevista al presidente Alberto Fernández.

El mandatario nacional le brindó una entrevista a El Cohete a la Luna, el sitio web que dirige el periodista Horacio Verbitsky. En el extenso diálogo, un fragmento llamó la atención en la industria: el planteo del periodista al mandatario por la "sobrevalorar" Vaca Muerta y desatender el petróleo convencional. Le endilgó que Guillermo Nielsen, el presidente de YPF, "está enamorado de Vaca Muerta".

"En la Argentina hay baja exploración para buscar nuevos yacimientos y muy baja explotación secundaria y terciaria. Lo que creo que hay que hacer y lo estamos trabajando con (el Secretario de Energía Sergio) Lanziani para incentivar todo", sostuvo el presidente. "El motivo por el que todos se vuelcan al shale es que con una inversión más o menos parecida, la producción es más alta", aclaró el mandatario.

El ex Página/12 le hizo hincapié en las posibilidades de la recuperación terciaria: "la recuperación terciaria de los pozos que ya existen, inyectando un polímero, cuesta muchísimo menos y tiene un potencial de producción superior a Vaca Muerta y en un plazo más corto". En concreto, en la cuenca del Golfo San Jorge la terciaria significa apenas el 1% de la producción total, el salto más importante lo ha dado Capex en el viejo yacimiento Diadema y ahora YPF busca extender la vida útil de su área Manantiales Behr.

Los funcionarios de Lanziani ya han tenido reuniones con personal técnico de YPF -incluso con el CEO Daniel González- y con los representantes de todas las provincias que integran la Ofephi (Organización Federal de estados Productores de Hidrocarburos). En las dos audiencias, se habló de la chance de incentivar las inversiones también en el convencional para reactivar las economías provinciales. En Chubut y Santa Cruz con el convencional, en Mendoza con el crudo extra pesado.

"El gobierno de Macrì incentivó tanto el tema de Vaca Muerta que descuidó el resto de la producción", quiso conciliar Fernández en el diálogo con Verbitsky, quien había insistido: "Los datos que yo tengo son los contrarios. Con una inversión menor, la recuperación terciaria produce una cantidad mayor", planteó.

Cabe señalar que la recuperación terciaria es una técnica que busca extender la producción de campos cuya producción está en declino, buscando a través de otras técnicas seguir produciendo petróleo que de otra forma no podría obtenerse. También, que el shale, explotado en gran escala, propone un quiebre que en determinadas condiciones económicas y de explotación le permitirían al país alcanzar niveles inéditos en la obtención de hidrocarburos. Esto rige tanto para la producción de petróleo como para la de gas.

"Me parece que Nielsen está enamorado de Vaca Muerta", dijo Verbitsky. "!Sí, pero es razonable que esté enamorado de Vaca Muerta", le contestó Fernández. "No tan razonable, porque es apenas el 15% de la producción de YPF", insistió el periodista de extensa trayectoria. "Lanziani es un gran contrapeso, un gran conocedor del tema energético. Esta observación que vos hacés fue precisamente el primer análisis que me hizo Lanziani", le contestó, diplomático, el presidente.

