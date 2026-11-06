Vaca Muerta: La Pampa ofrece impuestos cero y 15 años de estabilidad fiscal para atraer empresas petroleras

La Pampa quiere ser parte de Vaca Muerta: ofrece impuestos cero para las empresas que se instalen en la provincia.

Vaca Muerta ya no es un fenómeno solo neuquino. El shale explica el 80% del petróleo argentino , las operadoras proyectan miles de pozos para la próxima década y la demanda de talleres, transporte y servicios desborda los límites de la cuenca. Esa ola es la que ahora quieren aprovechar las provincias vecinas, empezando por La Pampa , que no participa de la extracción.

El gobernador Sergio Ziliotto presentó el martes en Santa Rosa el Plan de Integración Productiva con Vaca Muerta , con el que busca convertir a la provincia en base de bienes, servicios y logística para la industria petrolera. La iniciativa forma parte del Plan de Desarrollo Económico y Productivo La Pampa 2026-2030.

El corazón del esquema es fiscal: exenciones de hasta el 100% en Ingresos Brutos y otros tributos provinciales, más estabilidad fiscal y seguridad jurídica por 15 años para nuevas inversiones. “Queremos empresarios que paguen salarios, no impuestos. El salario es el que derrama en la economía”, dijo Ziliotto.

La Pampa busca generar condiciones que atraigan a las compañías ligadas a Vaca Muerta.

Tierras, crédito y tasas municipales

El plan también ofrece tierras fiscales a valores promocionales y con pagos flexibles, además de financiamiento a través del Banco de La Pampa. Sebastián Lastiri, titular de la agencia I-COMEX, lo resumió en tres herramientas: beneficios impositivos, suelo barato y crédito.

El decreto invita a los municipios a sumarse con la eliminación de las tasas municipales sobre estos proyectos. No es obligatorio: cada intendente decidirá si adhiere, y de eso depende que el alivio sea completo para la empresa que se instale.

Consultado sobre si la promesa de impuestos cero era literal, Ziliotto no dudó y lo confirmó. La provincia apuesta a que el costo fiscal se compense con empleo y valor agregado, lo que el esquema busca premiar por encima de la recaudación.

La ministra de la Producción, Fernanda González, explicó que el plan surgió de una decisión del gobernador de abrir nuevas oportunidades de inversión y trabajo. La subsecretaria de Industria, Vanina Fernández, fue la encargada de detallar los lineamientos y las herramientas del esquema.

La puerta pampeana a Vaca Muerta

La primera parada es 25 de Mayo, la última ciudad pampeana antes de cruzar a Río Negro y Neuquén. Allí se proyecta un nodo logístico de 500 hectáreas en el cruce de la Ruta Provincial 20, la Ruta del Desierto, y la Ruta Nacional 151, a un paso de Rincón de los Sauces y Catriel.

Para 25 de Mayo, el petróleo no es una novedad. La localidad creció al calor de la actividad hidrocarburífera de la cuenca neuquina, y sus vecinos conocen de memoria el tránsito pesado que va y viene de los yacimientos del otro lado del río Colorado.

La provincia pondrá la infraestructura inicial: agua, energía y conectividad. La idea es que el predio quede listo para recibir talleres, empresas de transporte y servicios petroleros que necesitan estar cerca de los yacimientos y de los nuevos proyectos del hub norte.

En 25 de Mayo, además, el Gobierno ofrece 1.800 hectáreas bajo riego sobre el río Colorado, con agua, tierra y energía. Es otra de las cartas que la provincia pone sobre la mesa para diversificar la inversión más allá del petróleo.

Zona franca y rutas

Los beneficios no quedan atados a ese enclave. “Este tipo de emprendimientos puede estar en cualquier lugar de La Pampa”, explicó Ziliotto. Habrá zonas de promoción productiva en inmuebles provinciales, municipales o privados de toda la provincia, con los mismos incentivos.

Ziliotto confirmó que pedirá a Nación ampliar la subzona franca vinculada a General Pico, para sumar beneficios aduaneros y fiscales a la importación y exportación de insumos y equipos para la industria energética. Esa parte del plan dependerá de la autorización nacional.

El otro frente son las rutas nacionales, un problema que se padece en cada viaje por el oeste pampeano. “No podemos seguir permitiendo el abandono de las rutas”, reclamó el gobernador, que considera la infraestructura vial un factor crítico para que el corredor logístico funcione.