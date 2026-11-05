Zeus en Vaca Muerta: cuenta regresiva para el primer set de fractura eléctrica de Latinoamérica

En el marco del contrato con Halliburton, YPF incorpora el primer equipo de fractura eléctrica del país.

El primer set de fractura eléctrica de Latinoamérica ya está instalado en Vaca Muerta , aunque aún faltan semanas para que comience a operar. Se trata de Zeus , el sistema desarrollado por Halliburton que llegó a Argentina para trabajar junto a YPF y que representa un cambio tecnológico en una de las etapas centrales de la producción de petróleo y gas no convencional.

"El desafío recién comienza. El primer set de fractura eléctrica de Latinoamérica ya es una realidad en Vaca Muerta. Tenemos el honor de presentar formalmente el innovador equipamiento ZEUS. Ser pioneros en la operación del primer set e-frac de la región representa un verdadero orgullo profesional y una enorme responsabilidad técnica", escribió Guillermo Daniel Fernández, técnico especialista en distribución de potencia de Halliburton, a través de una publicación en LinkedIn.

La novedad representa un nuevo paso en la incorporación de tecnología para las operaciones de shale. Hasta ahora, Zeus había tenido aplicaciones comerciales en Estados Unidos y su llegada a la Argentina constituye su primera experiencia operativa fuera de ese país.

Cómo funciona Zeus, el set eléctrico de Halliburton que llegó a Vaca Muerta

La principal diferencia de Zeus frente a los sets de fractura convencionales está en su sistema de propulsión. Mientras los equipos tradicionales utilizan motores diésel para accionar las bombas de alta presión, la tecnología de la empresa incorpora un sistema de transmisión eléctrica.

Cada unidad de bombeo puede entregar de manera sostenida hasta 5.000 caballos de fuerza (HP). Esa capacidad permite trabajar con mayores caudales y presiones, con la posibilidad de bombear más volumen utilizando hasta la mitad de los equipos que requieren otras configuraciones.

El sistema también permite responder con mayor rapidez a los cambios de presión y caudal durante las etapas de fractura. Al reducir la cantidad de componentes mecánicos, elimina parte de los tiempos improductivos asociados al mantenimiento de motores diésel, transmisiones y sistemas hidráulicos.

De acuerdo con los datos difundidos por Halliburton, Zeus consiguió reducir en un 30% los tiempos de transición entre operaciones y aumentar un 11% las horas mensuales de bombeo a alta presión. Son dos variables que inciden directamente en la cantidad de etapas que pueden completarse y en los costos de desarrollo de los pozos.

Más horas de bombeo

Otro de los aspectos centrales de la tecnología es el impacto sobre los costos operativos y el consumo de combustible. En operaciones de fractura simultánea, la firma estima que su plataforma puede desplazar unos 3,4 millones de litros.

La cifra puede alcanzar alrededor de 41,6 millones de litros, según las estimaciones de la compañía.

La reducción del consumo de combustible también tiene un efecto sobre las emisiones asociadas a las operaciones. Sin embargo, el principal atractivo para las empresas productoras está vinculado con la productividad: más horas de bombeo, menores tiempos entre etapas y una reducción de los costos por metro fracturado.

Halliburton también informó que Zeus acumuló más de 500 horas de bombeo durante sus primeros 30 días de operación en Norteamérica, en trabajos realizados para distintos operadores.

El acuerdo entre YPF y Halliburton para acelerar la fractura en Vaca Muerta

La incorporación de Zeus forma parte de un acuerdo plurianual entre YPF y Halliburton, que contempla la llegada de equipamiento de última generación y la implementación de herramientas de automatización para las operaciones de fractura.

El convenio también incluye OCTIV Auto Frac, una plataforma que permite automatizar y estandarizar distintas instancias del proceso de fractura hidráulica.

La apuesta se inscribe en la estrategia 4x4 de YPF para elevar la eficiencia de sus operaciones en Vaca Muerta, donde la velocidad de perforación y completación de pozos es determinante para sostener el crecimiento de la producción.