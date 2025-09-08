Vaca Muerta: el by pass de Añelo será una realidad

YPF, Pluspetrol, Pan American Energy, Vista Energy, Pampa Energía, Tecpetrol, Chevron, Phoenix Global Resources y Total Austral firmarán un acuerdo con la provincia del Neuquén para financiar y ejecutar un emprendimiento rutero que mejorará el tránsito y la seguridad vial en Vaca Muerta .

La firma tendrá lugar el lunes 8 de septiembre a las 15 30 hs en el salón A del predio ferial de La Rural, en el marco de la exposición Argentina Oil & Gas , y permitirá poner en marcha un emprendimiento clave para mejorar la circunvalación petrolera próxima a Añelo, garantizando la seguridad del tránsito.

Complementando algunas tareas que ya inició la provincia, las empresas financiarán y construirán la mejora y nuevo tendido de 51 kilómetros, con la parcial repavimentación de las rutas provinciales número 8 y 17 y la edificación de un nexo entre ellas, para la derivación del tránsito pesado.

Para concretar el by pass de Añelo, operadoras con un desempeño destacado en la cuenca neuquina constituyeron un fideicomiso (TMF), que se encargará de la construcción con el aporte de las empresas en calidad de fiduciantes, tal como se previó en el memorándum de entendimiento firmado con la provincia en mayo.

La firma en la AOG

Tras su finalización, la obra será entregada a Neuquén, que se ocupará de su operación y mantenimiento bajo el sistema de peaje por un lapso de quince años. Los ingresos generados cubrirán los costos de operación y mantenimiento de las nuevas rutas y cualquier excedente se distribuirá entre la provincia y el Fideicomiso en proporción a los kilómetros de ruta construidos por cada uno.

El acuerdo a firmar entre la provincia de Neuquén y el Agente Fiduciario TMF reunirá al gobernador de esa provincia, Rolando Figueroa con los máximos responsables de las compañías firmantes. El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín; el country manager de Pluspetrol, Julián Escuder; el CEO de Tecpetrol, Ricardo Markous; el upstream managing director de Pan American Energy, Fausto Caretta; el director de operaciones de Vista Energy, Matías Weissel; el director ejecutivo de E&P de Pampa Energía, Horacio Turri; el country manager de Total Austral, Sergio Mengoni; la country manager de Chevron Argentina, Ana Simionato y el CEO de Phoenix, Pablo Bizzotto.

El propósito del denominado “by pass de Añelo” es contribuir al desarrollo de la infraestructura necesaria para facilitar la producción de Vaca Muerta y su evacuación, compatible con los planes de crecimiento de la industria y sin el requerimiento de fondos públicos.