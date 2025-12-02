¿Se extenderá el RIGI más allá de 2026? Daniel González adelanta la decisión clave

En tan solo año y medio de vigencia, el R égimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) se consolidó como una de las políticas públicas más exitosas del gobierno de Javier Milei en materia de atracción de capitales. Durante el Energy Day 2025 -organizado por Econojournal en la ciudad de Buenos Aires- el ministro de Energía y Minería, Daniel González , confirmó que actualmente hay 28 o 29 proyectos formalmente adheridos al régimen, de los cuales aproximadamente la mitad pertenecen al sector energético (principalmente oil & gas en Vaca Muerta) y la otra mitad al sector minero (litio y cobre).

“La realidad es que el régimen ha sido tremendamente exitoso ”, enfatizó González, y agregó que existen varios proyectos más en la fila de espera para ingresar antes del cierre de la ventana actual.

¿Julio 2026: Fin del RIGI o nueva prórroga?

La normativa actual establece que el RIGI pierde vigencia el 8 de julio de 2026. Consultado sobre la posibilidad de extenderlo, el ministro fue tajante:

“No hemos empezado esa discusión porque el RIGI tiene vigencia hasta el 8 de julio del 2026. Yo creo que durante el verano [2025-2026] es cuando tenemos que tomar una decisión de si se extiende, o no”.

Y dejó poco lugar a dudas sobre su posición personal: “Si me preguntan a mí, mi recomendación va a ser que sí”. La decisión final, aclaró, será tomada por el gabinete económico y el presidente Javier Milei.

En este punto, el ministro aseguró que, desde la perspectiva, el RIGI es lo más parecido al "modelo de país que queremos. Como siempre decimos, para nosotros el RIGI es como vemos que debiera funcionar la economía más adelante”.

González explicó que el RIGI no es solo un incentivo transitorio, sino el espejo de cómo debería funcionar la economía argentina en el futuro: con cero retenciones a la exportación una vez cumplidos los plazos de gracia, alícuotas de impuestos significativamente más bajas, estabilidad fiscal y cambiaria por 30 años y una marcada agilidad administrativa y aduanera.

Los 18 meses del RIGI

Actualmente, hay 28 o 29 proyectos ya aprobados dentro del RIGI, con una distribución prácticamente equilibrada: cerca del 50 % corresponden al sector energético —principalmente shale oil, shale gas, plantas de GNL, hidrógeno y renovables— y el otro 50 % al sector minero, donde el litio lidera con claridad y el cobre ocupa el segundo lugar.

En total, estos proyectos representan más de US$ 25.000 millones en anuncios de inversión confirmados. Entre los desarrollos más emblemáticos ya incorporados al régimen destacan VMOS, el proyecto de GNL Río Negro liderado por YPF junto a socios internacionales y numerosos desarrollos de litio en las provincias del NOA.