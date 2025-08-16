RIGI e hidrógeno: cómo avanza la propuesta para fomentar inversiones en Argentina

Muchas veces, la transición energética se percibe como un horizonte deseable pero lejano, más asociado a compromisos discursivos que a cambios concretos. A pesar del impulso de políticas orientadas a fuentes limpias y modelos más sostenibles, el proceso no es lineal y avanza con ritmos y enfoques diversos. En ese contexto, el hidrógeno aparece como una de las alternativas con mayor potencial para contribuir a la descarbonización. Si bien es el elemento más abundante del universo, su obtención requiere procesos específicos, como la electrólisis del agua, que demanda electricidad, idealmente de origen renovable. Por eso, algunos países, especialmente de Europa y Asia, ya trabajan en el desarrollo de marcos regulatorios e infraestructura para incorporarlo a sus matrices energéticas. En Argentina , distintos gobiernos intentaron agilizar su desarrollo, aunque los avances reales fueron escasos.

En julio de este año, los diputados nacionales de Río Negro, Lorena Villaverde (La Libertad Avanza), quien preside la Comisión de Energía y Combustibles de la Cámara Baja, y de La Pampa, Martín Maquieyra (PRO), presentaron un proyecto de ley que busca crear un marco normativo para incentivar inversiones en esta industria basada en fuentes renovables y tecnologías de bajas emisiones.

Hidrogeno azul genérica.jpg Villaverde y Maquieyra son los autores del proyecto de ley destinado a crear un marco normativo para las inversiones en hidrógeno.

El texto destaca que Argentina cuenta con ventajas competitivas para posicionarse como un productor relevante en este nuevo mercado, debido a su alta disponibilidad de recursos, especialmente en la Patagonia. Sin embargo, también reconoce que el país "desperdició oportunidades similares debido a la inestabilidad macroeconómica, la falta de acuerdos, la implementación deficiente de políticas públicas y regulaciones restrictivas".

En diálogo con +e, Maquieyra explicó los detalles de la propuesta y los lineamientos que busca impulsar para avanzar con la llegada de inversiones en hidrógeno al país. “El tema se viene debatiendo desde hace varios años en la Argentina y en la Cámara de Diputados. En los últimos meses, trabajamos en conjunto con el Gobierno Nacional para consensuar una nueva redacción que contempla estabilidad tributaria, ajustes normativos, la actualización de la estrategia nacional y, además, permite que los desarrollos vinculados al hidrógeno accedan al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) con una ventana temporal más amplia”, señaló.

Cambios en el RIGI

Uno de los ejes del proyecto de ley es justamente adecuar el RIGI, creado por la Ley Bases (27.742), a las características específicas de esta industria emergente. El texto propone dos modificaciones clave: extender el plazo para adherir al régimen de dos a cinco años, con posibilidad de una prórroga adicional de doce meses, y flexibilizar los requisitos de inversión mínima, al otorgar hasta tres años para alcanzarlos, tanto en el esquema general como en aquellos considerados de exportación estratégica a largo plazo.

"La inversión mínima que para el RIGI normal es de dos años, para estos proyectos de hidrógeno va a ser de tres años, con lo cual da la posibilidad de tener un poco más de tiempo para desarrollarla", sostuvo Maquieyra.

maqueiyra El diputado nacional por La Pampa, Martín Maquieyra.

También, la propuesta incluye una cláusula de estabilidad tributaria por 30 años, que alcanza incluso a los proyectos que no se adhieran al régimen fiscal. Esta garantía implica que no podrán aplicarse nuevos impuestos ni aumentos sobre los existentes durante ese plazo, lo cual busca evitar cambios que afecten el flujo de inversiones. Además, se establece que cualquier modificación o derogación del RIGI no afectará los derechos adquiridos por los planes adheridos bajo esa ley, en caso de avanzar.

"Estamos legislando para dentro de diez años. Lo que pasa es que, si no hacés hoy las leyes y reformas necesarias, nadie va a invertir en Argentina. Actualmente, ya existen proyectos piloto en la provincia de Santa Cruz y también se anunció uno en Chubut", expresó Maquieyra en diálogo con este medio.

Cabe recordar que uno de los anuncios más ambiciosos tuvo lugar en 2021, cuando el expresidente Alberto Fernández presentó junto a la empresa australiana Fortescue Future Industries (FFI) un plan de 8.400 millones de dólares, proyectado a diez años, para producir hidrógeno verde a escala industrial en Río Negro. La propuesta fue anunciada como “la inversión más importante del siglo XXI”, pero, por el momento, quedó sin avances.

Los proyectos de hidrógeno en cartera

En febrero de este año, Ignacio Torres, gobernador de Chubut, mantuvo una reunión con el jefe de Gabinete de la Nación, Guillermo Francos, en la que se comunicó una inversión de más de 10.000 millones de dólares vinculada al desarrollo de proyectos de hidrógeno verde en la provincia. Las obras fueron promovidas por la Unión Europea y llegan de la mano de la empresa polaca Green Capital, dedicada a las energías renovables. Sin embargo, en abril, durante el Foro Hidrógeno AHK, realizado en Puerto Madryn, en el marco del EVENPa (Exposición de Vinculación Empresarial de la Patagonia), el mandatario habló sobre la necesidad de contar con un marco jurídico para impulsar al sector y atraer inversiones. "No podemos perder más tiempo”, dijo Torres.

Foro de Hidrógeno AHK - Edición Patagonia Chubut.jpeg Ignacio Torres en el Foro Hidrógeno AHK.

Por otra parte, en Santa Cruz, se busca avanzar con el proyecto “Gaucho: Wind to Hydrogen & Green Ammonia”, el primer desarrollo público-privado de hidrógeno verde en el país, dado a conocer en noviembre del año pasado. De acuerdo a información oficial, se llevará a cabo cerca de los puertos de Puerto Deseado y Punta Quilla, y cuenta con financiamiento europeo junto al respaldo del Gobierno provincial, la agencia alemana Gesellschaft fur Internationale Zusammernarbeit (GIZ) y la empresa austríaca RP Global. Dividido en dos fases, el plan prevé una capacidad instalada de 8.777 MW en energía eólica y 6.236 MW en electrolizadores, con una producción anual estimada de 0,62 millones de toneladas de hidrógeno verde y 3,51 millones de toneladas de amoníaco verde.

"Además, hay otros proyectos en carpeta, aunque eso no significa, como muchas veces se anuncia con grandes expectativas, que las inversiones se concretarán en el corto plazo o el año próximo. Pero si contamos con una legislación que le permita al mundo saber que Argentina está dispuesta a recibir inversiones en hidrógeno, y si sigue creciendo la demanda, sobre todo en Europa, creo que a partir de 2030 puede ser una verdadera oportunidad. Por eso insistimos en que hay que legislar hoy para ese escenario", dijo el diputado de La Pampa a +e.

Lineamientos para el desarrollo de la industria nacional del hidrógeno

El texto firmado por Maquieyra y Villaverde también define un conjunto de objetivos estratégicos orientados a impulsar el desarrollo integral de esta industria, incluyendo el incentivo a la inversión privada (nacional y extranjera), la promoción de la exportación del elemento y sus derivados y el impulso al desarrollo de tecnologías asociadas, como electrolizadores, celdas de combustible y sistemas de almacenamiento.

Asimismo, se asignan funciones específicas a la futura autoridad de aplicación, entre ellas la formulación de la Estrategia Nacional del Hidrógeno, el establecimiento de normas de seguridad, la creación de un sistema de certificación alineado con estándares internacionales, y la articulación con provincias, municipios y el sector científico-productivo. El articulado contempla además el otorgamiento de servidumbres necesarias para facilitar el desarrollo de la infraestructura de transporte y distribución, reconociendo derechos de paso de electroducto y gasoducto de acuerdo a las leyes vigentes.

Al ser consultado sobre el estado legislativo del proyecto, el funcionario explicó que la iniciativa ya fue tratada en las comisiones de asesores de Presupuesto y Energía, y que se espera emitir dictamen durante este mes. “Hay cierto consenso para avanzar, lo han firmado diputados de todos los bloques”, afirmó. No obstante, reconoció que el calendario electoral podría demorar su tratamiento en el recinto, aunque manifestó que el objetivo es dictaminar antes de los comicios, para que pueda debatirse antes de fin de año.

"Unión por la Patria planteó que haya una participación más grande para las industrias locales, pero nosotros creemos que eso se va a dar de hecho, porque el RIGI implica contrataciones de un 20% de proveedores nacionales", añadió.

Finalmente, el legislador reconoció que existen planteos dentro del sector privado respecto a si el plazo de cinco años que contempla el cambio en el RIGI es suficiente para los planes vinculados al desarrollo del hidrógeno. "Otras cámaras creen que alcanza para un primer puntapié. Será cuestión de ver cómo se va desarrollando. Lo bueno es que el Estado no pierde plata, porque es una industria nueva, con lo cual son todos beneficios impositivos a nuevos impuestos que se cobrarían. La discusión está en marcha, pero el objetivo del régimen es justamente fomentar inversiones de corto plazo”, sostuvo.