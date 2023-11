Qué se busca con la privatización de YPF

YPF no es una empresa que sea 100% estatal . El Ejecutivo es dueño de más de la mitad de las acciones y comparte porcentaje con activos privados. La compañía es la principal productora hidrocarburífera del país, tiene a su cargo múltiples proyectos energéticos y es la responsable de más del mitad del mercado de combustibles.

Los especialistas se preguntan el fin de privatizar un actor central para el sector energético. Juan José Carbajales manifestó que la propuesta de “El León” obligará a reconfigurar el rol del Estado en un sector estratégico y rebalancear el mapa de actores eb Vaca Muerta, para que sea la iniciativa privada quien diseñe, ejecute y financie obras de infraestructura y la producción no convencional.

“Hay que señalar que al final del día YPF es una empresa que invierte todos sus ingresos en el mercado local. Entonces, la gran pregunta es ¿para qué vender YPF? ¿Es para que no haga lo que está haciendo hoy? ¿Para que lo haga solo si le es rentable y donde no es rentable no? ¿Se busca deprender de otras empresas como Y-TEC o YPF Litio?”, se preguntó el exfuncionario nacional en diálogo con +e.

La pregunta que se hace el exsubsecretario de Hidrocarburos de la Nación por el momento no tiene muchas respuestas, pero si hay una serie de proyecciones de lo que podría significar una privatización de YPF.

Si se avanza con el plan de Milei, la compañía se desligaría de activos no estratégicos como YPF Gas, Luz, Litio, Y-TEC y Metrogas. También se descontarían las inversiones en cuencas maduras, como la Cuenca del Golfo San Jorge, o los proyectos offshore como el proyecto Argerich.

Además, dejaría de ejecutar políticas públicas, articular con otras empresas estatales (Enarsa y Cammesa) y renunciaría a ser el brazo ejecutor de políticas de obra (Gasoducto Presidente Néstor Kirchner), servicios como GLP y canalización de subsidios.

El modelo Cambiemos de YPF

El exsubsecretario de Hidrocarburos de la Nación consideró que, si no prospera la venta de las acciones, posiblemente ya se tenga un rumbo para la compañía. La vuelta del modelo Cambiemos toma cada vez más fuerza sabiendo que Javier Iguacel -exsecretario de Energía de la Nación- sería uno de los apuntados para dirigir la empresa. Aunque Horacio Marín, el alto directivo de Tecpetrol, le ganaría la pulseada.

“Uno podría ver una experiencia en los noventa, obviamente, cuando la empresa fue privatizada y otra, otra experiencia, por ahí menos líquida en ese sentido, pero más reciente, es la del gobierno de Cambiemos. Sin vender la empresa, lo que se hizo fue adoptar una decisión de decir que la compañía que se gobierne a sí misma. Es decir que sea una empresa más del mercado y que su management decida su plan de acción, dónde invertir y qué hacer”, afirmó Carbajales.

En la gestión de Macri, YPF cambió su objeto de ser netamente hidrocarburífero y su destino estuvo más ligado a la energía en general haciendo hincapié en YPF Luz.

La compañía se endeudó y fue marginada de los planes de incentivos como el Plan Gas.Ar, que se conoció como Resolución 46. “Eso minó drásticamente sus finanzas y su posición en los balances por sus ingresos. Después se congelaron las ventas en los surtidores, que afectó gravemente sus cuentas”, consideró.

El objetivo de la gestión de Javier Milei busca que YPF sea una empresa más y se entregue a la libre competencia del mercado. Según el director de la consultora Paspartú, eso ya sucede gracias a que YPF hizo realidad Vaca Muerta.

“Está todo abierto por estos días. Los escollos no son insalvables. Habrá que ver también si hay cierta resistencia social, dado que YPF tiene un arraigado de sentimiento popular como empresa de bandera”, destacó Carbajales.