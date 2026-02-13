Neuquén evaluó un proyecto clave para el gas de Vaca Muerta

Sierra Chata es uno de los bloques más fuertes en el shale gas.

El Gobierno de Neuquén llevó adelante la audiencia pública correspondiente al proyecto “ E.I.A. PTG 2 Norte Sierra Chata ”, presentado por Pampa Energía . La instancia se realizó el 12 de febrero, a las 11 horas, en el Hotel Leonardo Da Vinci de Añelo.

El proyecto consiste en la construcción de una Planta de Tratamiento de Gas (PTG) destinada al desarrollo del bloque Sierra Chata . En el Estudio de Impacto Ambiental presentado se detallan las características técnicas de la obra y las medidas de mitigación previstas, que contemplan la implementación de un plan de gestión ambiental orientado a prevenir, mitigar y monitorear los posibles impactos derivados de la actividad .

La audiencia pública tuvo carácter público y no vinculante, conforme a lo establecido por el artículo 31 de la Ley Provincial N.º 1875 y en el marco del procedimiento de evaluación de impacto ambiental previsto por la normativa provincial vigente. Las opiniones, observaciones y consultas formuladas durante la jornada no fueron sometidas a votación, pero constituyen un insumo relevante que será evaluado técnicamente por la autoridad de aplicación e incorporado al expediente EX-2025-03769441- -NEU-SARN#MTUR.

Este tipo de instancias forman parte de los mecanismos institucionales que garantizan el acceso a la información ambiental, la participación ciudadana y la transparencia de los procesos administrativos. La evaluación de los proyectos se realiza a partir de criterios técnicos, normativos y sociales, con el objetivo de asegurar el cumplimiento de los estándares ambientales vigentes en la provincia.

Durante la audiencia, la empresa proponente participó a través de representantes con facultades suficientes para exponer el Estudio de Impacto Ambiental y brindar las explicaciones técnicas y legales correspondientes, respondiendo a las consultas realizadas por los asistentes, en cumplimiento de los requisitos establecidos para este tipo de procedimientos participativos.

Sierra Chata audienica publica planta de tratamiento de gas Planta de gas en Sierra Chata: Neuquén realizó la audiencia ambiental en Añelo.

Potencial de GNL

Hay que recordar que Pampa Energía es operador en Sierra Chata, pero YPF compró el 54,5% de la concesión del bloque en diciembre de 2024.

Sierra Chata es uno de los activos de gas de mayor potencial de Vaca Muerta, con una superficie total de 864 km2. Sobre el potencial del área, las autoridades de Pampa Energía subrayaron que el activo puede ser una herramienta fundamental para cumplir con ese objetivo.

“Estamos muy interesados en los proyectos de GNL que actualmente se están discutiendo en el país. Nuestro interés radica principalmente en monetizar nuestras reservas de gas seco, muy competitivas, que tenemos en Sierra Chata. Vemos que la exportación de gas natural a través de una planta de GNL es la única forma de hacerlo de manera significativa a largo plazo”, afirmó el CEO de la compañía, Gustavo Mariani.