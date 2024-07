Megaproyecto GNL de YPF: Weretilneck se apura para adherir al RIGI

El RIGI, creado para incentivar inversiones superiores a los doscientos millones de dólares, ofrece un marco de incentivos fiscales, aduaneros y cambiarios por un período de 30 años.

Hoy, Weretilneck solicitó a la Legislatura Provincial que otorgue un tratamiento urgente al proyecto. Considera que la adhesión al RIGI marcará un hito en la historia económica de la provincia, creará un ambiente favorable para inversiones a gran escala que contribuirán al crecimiento económico y a la creación de empleo en la región.

La posición de Marín: sin RIGI, no hay GNL

El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, dejó en claro que si tanto Buenos Aires como Río Negro quieren competir por la locación de la planta de GNL, deben sumarse al régimen planteado en la Ley Bases. Y entregar más concesiones.

"Nosotros le mandamos una carta oficial -y yo hablé personalmente con los dos- a Kicillof y a Weretilneck que tiene tres puntos que son incentivos económicos para el proyecto y cuatro puntos de ayudas en permisos. Ellos van a contestar", explicó en una entrevista con Carlos Pagni en LN+.

Petronas planea traer a Argentina uno de sus dos buques de GNL y construir dos más en el futuro.

"A su vez, Gustavo Gallino, que es el ingeniero que hizo el Gasoducto Néstor Kirchner en tiempo récord, vino a trabajar conmigo como vicepresidente de infraestructura. Él ahora encontró una ventaja para ver dónde hacer los gasoductos y en qué lugares y ahorros para el proyecto", agregó, sugiriendo una ventaja de Punta Colorada respecto a Bahía Blanca.

"Obviamente tienen que adherir al RIGI. Si no adhieren al RIGI ya se terminó la discusión. Si no adhiere la Provincia no hay que discutir nada, irá a la provincia que adhiera al RIGI. Es obvio, ¿quién va a poner la plata si no?", afirmó Marín.

¿Río Negro corre con ventaja?

Semanas atrás, en el evento Vaca Muerta Insights, organizado en forma conjunta por LM Neuquén, Más Energía y Econojournal, Marín dio a entender que Río Negro hoy corre con ventaja. Comentó que la idea es que la exportación de GNL se ponga en marcha a partir de 2026 desde la costa de Río Negro, a través de la terminal marítima que construirá la compañía en la zona de Punta Colorada.

El máximo directivo de la petrolera nacional indicó que el plan es instalar un barco licuefactor de Petronas, que dará comienzo a la primera fase mega proyecto.

El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, aseguró que "sin RIGI no hay GNL".

Hacia 2029 y 2030 llegarían dos barcos más para exportar gas de otras productoras de Vaca Muerta. Mientras que para 2031 está pensada la construcción de la planta de licuefacción onshore. En total, se proyecta un volumen de exportación de gas por unos 120 millones de m3, equivalentes a lo que hoy produce el país.

Un mercado mundial muy competitivo

"Logramos que toda la infraestructura que es gigante, se haga en forma colaborativa y se financie en función de el output de gas que tiene cada empresa. Y logramos que todos tengamos una inversión por millón de BTU mucho menor y lo hagamos competitivo, es la única forma que lo podíamos hacer", dijo el directivo.

Marín se mostró “absolutamente sorprendido con la calidad técnica del trabajo en los últimos 4 años con Petronas”, el socio estratégico de YPF en el megaproyecto de GNL