"Las operadoras le están pidiendo a las pymes que achiquen el personal"

“Yo no lo entiendo. Hoy abrimos la red social o abrimos un diario o cualquier tipo de noticia y se está hablando de récord de producción, se está hablando de récord de perforación, de inversiones y resulta que tenemos un montón de casos de productoras que le están pidiendo a las empresas achicar en la gente”, cuestionó Marcelo Rucci .

La advertencia de Petroleros

El titular de petroleros privados manifestó que “nosotros no vamos a permitir eso porque sabemos que la necesidad de la gente está. Así que creo que la respuesta a esta problemática se tenemos que hacer a los empresarios y a las cámaras”.

“¿Por qué están haciendo esto? Porque nosotros entendemos que no hay que achicar costos en los trabajadores, sacrificándolos a un nivel de llevarlos a que sean esclavos. Ahí no está la solución al problema. La solución está en el problema: si tienen que achicar, achiquen en otras cosas, no en los salarios o en la posibilidad de trabajar”, advirtió Rucci.

El titular del gremio de petroleros privados sostuvo que el potencial de Vaca Muerta es un imán para las inversiones. “Vemos que existen las inversiones, que existe la posibilidad de trabajo y resulta que nosotros tenemos 500 casos de trabajadores calificados que hoy están en una situación difícil que estamos tratando de contener”, destacó.

La fuerza de la unión

Rucci advirtió que se dará batalla frente a cualquier intento de avance de despidos y ponderó la unidad de los trabajadores. “La base fundamental de esta organización ha sido los trabajadores. Es muy difícil tener una paritaria si no tenemos la espalda de los trabajadores. Porque a veces se personaliza en una persona, en lo que me toca a mí o al secretario adjunto, que somos los que vamos a las paritarias, a las negociaciones que tenemos que hacer. Pero si no tenemos la espalda de los trabajadores, es imposible”, aseveró.

“Este gremio siempre ha sido fuerte y creo que se ha fortalecido mucho más en un cambio de aire, en un cambio de confianza. Uno mira a un costado y sabés que va acompañado de muchísima gente. La gente está en el día a día. No es que le conocemos lo que nosotros hacemos, está la gran mayoría. Y creo que las respuestas han sido positivas. Todo lo que hemos podido conseguir ha sido gracias a los trabajadores. Entonces, nosotros somos las caras visibles, pero el esfuerzo y la conquista es de todos, sin lugar a dudas son los trabajadores”, consideró Rucci.