La tasa vial avanza en medio de quejas y polémicas

De este modo, se sumó a la iniciativa del intendente capitalino Mariano Gaido. Lo mismo aplica al intendente de Centenario, Esteban Cimolai, quien esta semana habló de “pacto de gobernanza”, “justicia tributaria” y “armonización tributaria” al referirse al acuerdo para implementar la tasa vial en toda la zona metropolitana.

Según Cimolai, Neuquén, Senillosa, Plottier, Centenario, Vista Alegre y San Patricio del Chañar deben acompañar implementando la tasa del 4,5% en el surtidor.

Mientras en el Valle las localidades se alinean, del lado de la cordillera pasa más o menos lo mismo. El intendente de San Martín de los Andes, Carlos Saloniti, aseguró: “Ya se aprobó la tasa, tuvo su tratamiento y estamos trabajando en la misma línea de la municipalidad de Neuquén en relación a la implementación. Estamos en los pasos finales”.

“He hablado con el intendente de Junín (Luis Madueño) y sé que estaba trabajando en la misma línea porque es necesario ante la falta del subsidio que venía de Nación. Eso nos empujó a todos, es una medida coyuntural que tuvimos que ir acompañado”, confirmó en diálogo con Al final de todo (LU5).

Y deslizó que “evaluamos el mal menor para que el servicio público pudiera continuar y en el medio está la tasa, que en este momento es necesaria. Esperemos que en algún otro momento cambie el escenario, las condiciones macroeconómicas o que vuelva el concepto tradicional de sostener el transporte público”, aseguró.

Para terminar, señaló que “no hay transporte público que pueda ser sustentable sólo con la tarifa, no hay manera. Así que el 100% de lo que se recaude se destina a sostener ese servicio”.

La tasa del otro lado del río

En Río Negro, sobresale la polémica sesión en la que el Concejo Deliberante de Cipolletti aprobó la medida, que incluyó gritos, interrupciones y hasta el voto doble de la presidente Karina Alvarez.

Con presencia de vecinos, la concejal del PRO, Ana María Napoli, planteó que la medida no había sido tratada en profundidad y que no se había escuchado a actores como las cámaras de comercio o de expendedores.

Por otro lado, aseguró que el proyecto era una copia tan textual de la iniciativa de Neuquén y que en un pasaje hacía referencia a la ciudad neuquina en lugar de Cipolletti.

La sesión trascurrió con varias interrupciones, aplausos a Napoli, quejas a viva voz e incluso el concejal Martín Posse (Juntos Somos Río Negro) desafió a los vecinos al decir: “Si quieren nos vemos en la vereda y me lo explican”.

“No hay posibilidad”

Mientras tanto, las cámaras se están moviendo para presentar resistencia a una nueva carga sobre los privados. Los estacioneros solicitaron a los gobiernos locales de Neuquén y Río Negro que busquen otros mecanismos de financiamiento del transporte público, que no agreguen un mayor valor a los precios de los combustibles, ya que con los últimos aumentos producidos cayeron las ventas.

Si bien desde la cámara levantan una bandera de alerta sobre las dificultades de la tasa, las presentaciones parecen no ser suficientes. En diálogo con Realidad Económica (LU5), Daniel González, titular de Acipan, dijo: “Hay tantos frentes abiertos que de este tema se ocupa la Cámara de Expendedores de Combustible, me parece interesante que nos vayamos ocupando las distintas cámaras. La tasa pasa por el Consejo Deliberante y hoy es un levanta mano, no hay ninguna posibilidad. Me parece que es inconstitucional”.

Recordemos que los distintos municipios buscan reglamentar la ordenanza que establece una tasa del 4.5% en el litro de combustibles que se despachen en todas las estaciones de servicio, y con estos fondos subirían la caída de los subsidios nacionales al transporte.