GNL: Kicillof aseguró que la decisión de YPF es un "castigo" de Milei a Buenos Aires

Kicillof indicó que la definición de Punta Colorada como destino de la mayor inversión de la historia de la Argentina, que decidió ayer por unanimidad el directorio de YPF, se hizo “de manera absolutamente sorpresiva y por fuera de los compromisos que teníamos con la empresa”.

Comentó que, según el trabajo que venían realizando con YPF, la definición “iba a ocurrir a mediados agosto y se adelantó por motivos que desconozco”.

El llamado de Horacio Marín a Kicillof

El mandatario bonaerense dijo que ayer se comunicó con el presidente y CEO de la petrolera, Horacio Marín, quien le explicó que la decisión se tomó por cuestiones técnico-económicas y que no estuvo relacionada a la adhesión de la Provincia al Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI).

En la charla, Marín le ratificó a Kicillof que YPF invertirá unos 2.200 millones de dólares para ampliar las plantas de fraccionamientos de gas de Mega y de producción de área de Profertil en el polo petroquímico de Bahía Blanca. El directivo le ofreció una reunión con los técnicos de la compañía para explicar los detalles de la decisión a favor de Río Negro.

Javier Milei Axel Kicillof.jpg

“Por más que se trata de una empresa del orden privado, los directivos de YPF son funcionarios del presidente Milei. Lo que observamos ayer es que los funcionarios de Milei tomaron decisiones por instrucciones dictadas por el presidente”, dijo Kicillof

“Estábamos trabajando con la empresa en un cronograma totalmente distinto a lo que sucedió ayer”, comentó. Y aclaró que "la localización de la planta de GNL no tiene nada que ver con la adhesión de la provincia de buenos aires al RIGI nacional. Es mentira. Si la empresa entra al RIGI nacional, obtiene los beneficios más allá de en qué provincia donde se instale la planta. La adhesión de las provincias al RIGI nacional es un tema totalmente marginal porque tiene que ver solo con los impuestos provinciales, que representan un porcentaje muy pequeño”.

El RIGI bonaerense

Kicillof señaló que se estaba trabajando con YPF un proyecto de régimen de fomento en inversiones estratégicas provincial que tenía que aprobar la legislatura bonaerense para brindar estabilidad tributaria al proyecto.

Además rechazó un enfrentamiento con Río Negro: “No es un Boca-River entre provincias. Es absolutamente mentira, es una inversión importantísima para el país. Es clarísimo que a Milei no le importa la producción, ni el trabajo, menos aún en la provincia de Buenos Aires”.

“El presidente dijo que la inversión no va a Buenos Aires porque el gobernador es un comunista, esa es la explicación del presidente sobre la inversión más grande de la historia de la Argentina. Es un delirio”, agregó. “Estamos ante un escándalo”, subrayó el gobernador peronista.

Screen-Shot-2022-09-01-at-21.48.35-1024x579.jpg

“Milei desde el día 1 que asumió, no soporta haber perdido las tres elecciones en la provincia de Buenos Aires. Es una venganza porque la provincia no lo acompaña con sus ideas y no está dispuesta a cambiar sus decisiones o sus otros en el congreso nacional”, destacó.

La historia de Petronas en el país

Kicillof recordó que Petronas arribó al país en 2014, cuando se desempeñaba como ministro de Economía, para asociarse con YPF en Vaca Muerta.

“Ya desde ese momento, se estaba planteando que una vez que creciera la producción de gas se iban a tener que generar instalaciones para exportar a través de una planta de GNL. En 2017, Petronas fue al puerto de Bahía Blanca con YPF y comenzaron los estudios para instalar en el polo petroquímico más importante de la argentina una inversión de dos etapas: una en barcos factoría y después la planta en tierra”, recordó.

El acuerdo entre YPF y Petronas para analizar el mega proyecto de GNL se firmó en septiembre de 2022, y en febrero de 2023 las compráis reservaron tierras en el puerto de Bahía Blanca.

“Hemos trabajado muchísimo. Gana las elecciones Milei, y como venganza y en medio de insultos da la orden de que la inversión no se realice en la provincia de Buenos Aires. Esto no tiene nada que ver con el RIGI”, enfatizó Kicillof.