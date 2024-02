Exclusivo: las garantías que Brasil pide a Milei para invertir en Vaca Muerta

El primer acercamiento se dio durante la campaña, cuando Eduardo Rodríguez Chirillo, y parte de su equipo visitaron la Embajada de Brasil en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La segunda reunión se llevó a cabo cuando Chirillo fue formalizado como titular de la Secretaría de Energía.

Otro vínculo importante que mantienen los especialistas brasileños es con Enarsa. “Las relaciones están bien y hay mucha intención de cooperación. Son relaciones pragmáticas que abarcan muchas áreas como Comercio, Agricultura y Energía”, subrayaron desde Brasil ante la consulta de +e.

El interés del gigante sudamericano por el potencial argentino no ha sufrido una rupturas por las diferencias ideológicas de sus mandatarios. Así quedó demostrado en la reunión entre las autoridades y empresarios brasileños con Pablo Lavigne, secretario de Comercio de la Nación. Allí, se celebró la eliminación de la SIRAS y se ponderó la intención de Argentina de pagar las deudas con sus proveedores.

“El litio, el cobre y todo lo relacionado con el Oil&Gas son temas que observamos con mucho interés. El potencial de Argentina con Vaca Muerta y las perspectivas de sus recursos naturales generan mucha expectativa”, consideraron desde Brasil.

En el gobierno de Lula Da Silva están atentos. La obra del Gasoducto Norte es monitoreada minuto a minuto y las autoridades esperan que Argentina pueda lograr el autoabastecimiento energético lo más pronto posible. “Tenemos la visión de que una vez que sea posible completar la reversión del Gasoducto Norte y que el país pueda lograr el autoabastecimiento, podremos hablar sobre qué hacer con ese excedente de gas. Esa producción puede ser de gran ayuda para Brasil, Chile y otros países interesados”, afirmaron.

Vaca Muerta no solo abastecería el centro de Brasil, también hay planes para la zona de Porto Alegre. Las posibilidades son infinitas y las empresas hacen planes para recibir el shale gas de la formación no convencional. “Acompañamos con mucho interés la construcción de los gasoductos”, ratificaron desde el gigante sudamericano.

tecpetrol fortin de piedra.jpg

Es un pedido urgente. En Brasil quieren que las obras de evacuación del shale gas avancen rápidamente, pero son cautelosos con lo que pueda proponer Argentina para exportar ese excedente de producción. “Brasil siempre tiene interés en ese gas”, se repitió una y otra vez desde Brasilia, pero avisaron que “hay que ver en qué condiciones será exportado. Primero debemos tener la infraestructura y ver cómo se logra el objetivo. El interés de Brasil es grande”.

Tanto las autoridades del Gobierno como las empresas brasileñas consideraron que es poco saludable que la fecha de presentación de ofertas y el acto de apertura sobre correspondientes a la licitación para la adquisición de cañerías para la etapa 2 del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner, que se extenderá desde la ciudad bonaerense de Salliqueló hasta San Jerónimo, cambie tanto. “Primero era el 22 de diciembre, después pasó al 22 de enero y ahora se ha pospuesto al 22 de abril. Creemos que es necesaria una definición por parte del Gobierno. Necesitamos saber cuáles son las reglas para que puedan participar las empresas privadas”, señalaron.

En Brasil también exigieron conocer qué tipo de financiamiento aceptará la Casa Rosada y qué garantías ofrecerá. “Desde el Gobierno argentino no son muy claros en ese tema. No se sabe si va a cambiar algo o si va a ocurrir lo mismo que pasó con la licitación de los caños. No sabemos si contará con la participación de alguna institución, un banco de fomento u otra entidad financiera. Lo que sí sabemos es que las empresas brasileñas tienen interés en participar. Hay mucho interés, pero no está muy claro cómo serán las reglas de juego”, recalcaron.

Los planes brasileños no se centran únicamente en el gas. El crudo también comienza a ser atractivo y los ojos de las compañías están puestos en los resultados del Pozo Argerich. “Observamos con mucha atención lo que sucede en el sector petrolero. Nosotros tenemos experiencia en el offshore y eso podría complementarse con lo que sucede en Argentina. En marzo-abril se podrá realizar la primera perforación en Argentina y Brasil acompañará ese proyecto. Lo seguimos con mucho interés, especialmente para formar cadenas productivas y una integración energética entre ambos países”, aseguraron.