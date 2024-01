zona fría 25 enero 2024 - 10:02

Escándalo: mantienen la eliminación de la zona fría y avanzan sobre Vaca Muerta

El diputado Osvaldo Llancafilo advirtió que Neuquén no acompañará la ley si el oficialismo no incluye las modificaciones negociadas y que no fueron incluidas en el dictamen, relacionadas con la Ley de Hidrocarburos y los subsidios al gas en la Patagonia.