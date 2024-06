El RIGI y las sombras de la libre interpretación

El reclamo de las pymes

La Federación de Cámaras de Empresas del Sector Energético de Neuquén (FECENE) fue quien levantó una bandera de alerta en torno al RIGI porque no contemplaba a toda la cadena de valor de la industria.

En diálogo con +e, Pablo Cervi explicó que se trabajó arduamente para introducir cambios en la Ley Bases en torno al RIGI.

“La mayoría de los proyectos que se prevén para la zona -que es el caso del GNL y la planta que plantea Tecpetrol en Tratayen- se realizan con contratistas. Muchas compañías iban a quedar fuera de juego o tenían que tener la propia empresa madre que importe y haga todo el desarrollo. Creo que es importante, hay que ver qué pasará en Diputados, pero entiendo que no debería haber problemas”, consideró el diputado nacional por Neuquén.

“En el caso del gasoducto, el que soldaba no podía traer los electrodos, tenía que pagar impuestos entonces terminaba no teniendo esos beneficios. Entonces, FECENE envió una carta en la que explicaba que quedaban en inferioridad de condiciones. Desde ese momento lo venimos trabajando”, agregó.

“No lo logramos meter en Diputados, pero lo charlamos con los senadores para que lo incluyan y se logró se logró meter. Creo que es importante que se trasladen algunos beneficios”, aseguró Cervi.

¿Por qué no fue aprobada cuando se trató la ley en la Cámara de Diputados? El legislador nacional respondió que “el Gobierno nacional no había querido ceder. El concepto del RIGI es que Hacienda lo acepta en la medida que son actividades que no existían y van a pasar a hacerse. Vos decís ‘resigno el 10% de ganancias’, pero el 10% de nada es nada. Si no se dan ciertas condiciones, esas inversiones no vienen”.

“El RIGI está apuntado a la minería, a lo que hace al GNL. Nos impactaría directamente la zona lo que es la planta de GNL, los ductos y lo relacionado a la planta separadora tipo omega que quieren hacer en Tratayen”, afirmó el legislador neuquino.

Pymes _ Metalúrgicas.JPG

“Un lavado de cara”

Una parte del empresariado teme que los cambios sean “un lavado de cara” y que la iniciativa quede a “la libre interpretación” de cada actor.

En palabras del secretario de FECENE, Daniel González, las modificaciones se hicieron sobre el RIGI no alcanzan para brindar tranquilidad en el sector pyme.

“Nosotros lo que estábamos pidiendo era que se extendieran los beneficios para las importaciones y exportaciones y beneficios impositivos porque las pymes quedábamos afuera de competencia con las grandes empresas”, afirmó el dirigente de la Federación.

La incertidumbre pasaba por el papel que podrían adoptar las subsidiarias ya que consideraban que con el capital y los beneficios impositivos podrían dominar el mercado. “Tendríamos una competencia desleal donde nosotros no tendríamos oportunidades para pelearle”, destacó González en diálogo con +e.

Una de las dudas que pesa sobre las modificaciones es que los grandes inversores deberán contratar el servicio o realizar compras a empresas locales, pero no se especifica quién contralará que se cumpla con la normativa.

Otra incógnita es que se promueve la creación de empresas conjuntas entre los grandes inversores y las pymes locales. “Las uniones de empresas se da entre las compañías que tienen grandes capitales. No veo que una gran empresa quiera unirse con una pyme. Lo veo como más un acto de buena fe que otra cosa”, advirtió.

El pedido de una reunión

Si bien falta que la iniciativa se apruebe en Senadores y luego vuelva a Diputados, los empresarios ya planean una reunión con legisladores nacionales para interiorizarse de las modificaciones y avanzar con los cambios. “En mi opinión es una expresión de buenas intenciones”, subrayó el empresario.

“Habría que ver qué es lo que piensan los legisladores sobre esta ley, cómo se va a implementar y si se espera que se siga modificando para no dejar cosas a la libre interpretación”, afirmó.

En la Cuenca Neuquina reconocen que las modificaciones son un avance en comparación con el proyecto original que prácticamente las dejaba afuera a las pymes. Todavía queda mucho recorrido en el Congreso Nacional, pero el RIGI comienza a tomar forma. Ahora queda esperar si se sigue modificando la iniciativa o la administración de Javier Milei no acepta más cambios.