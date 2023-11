Darío Martínez: "Ferraro no sabe de qué habla"

Las palabras de Guillermo Ferraro no cayeron muy bien en la industria hidrocarburífera. “Yo cuando hago un gasoducto con el presupuesto nacional, nadie de los que pagamos impuestos, usamos ese gasoducto. Entonces, si no lo usamos y lo estamos pagando con nuestros impuestos, no resulta lógico”. El futuro ministro de Infraestructura comenzó a recibir críticas y uno de los que salió al cruce Darío Martínez.