Pipa de la paz entre dos facciones del gremio petrolero

La Policía tomó intervención y luego comunicaría que no hubo heridos, dado que rápidamente los simpatizantes de la Verde fueron hasta otra zona del centro de Añelo. Si bien se vivieron momentos de tensión, no hubo personas demoradas y en principio no se presentaron denuncias. Pero posteriormente si, que quedaron expuestas en tres legajos, a los que se les puso punto final en esta reciente audiencia.

Tensión en Añelo - Petroleros Listas 002.jpg

La audiencia de conciliación permitió que los representantes de ambas listas pudieran sellar la paz, a poco más de un año de los incidentes en Añelo.

"Todos manifiestan que han podido reflexionar sobre lo ocurrido y que, a partir de ello, desean expresar que integran una organización sindical que vela por los derechos de los trabajadores petroleros y que más allá de las diferencias políticas que pueden existir, se comprometen a mantener un trato de convivencia pacífico, canalizando las mismas a través de los mecanismos sindicales o administrativos, y evitando situaciones de violencia que puedan significar un caño a la integridad y salud del resto de los compañeros", expresa el documento.

"Todos los presentes manifiestan que en el marco del espacio generado y en virtud del acuerdo arribado, no tienen interés en la prosecución de los tres legajos mencionados, solicitando a la Fiscalía el archivo de los mismos en función de los dispuesto en la ley de mediación penal", describe mas adelante el documento.