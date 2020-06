Los petroleros quieren un acuerdo salarial hasta fin de año

El Sindicato del Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa participó de la videoconferencia con las cámaras empresariales que convocó el Ministerio de Trabajo de la Nación para definir los términos de la Fase 2 del acuerdo salarial, cuya primera versión venció el 31 de mayo, y continuarán con las conversaciones este viernes.

"La pretensión nuestra es hacer un acuerdo hasta fin de año, para darle previsibilidad a los compañeros. El artículo primero tiene que decir que no habrá despidos, porque nosotros estimamos que sobre fin de año, Dios mediante, alguna señal va a haber de crecimiento", explicó.

"Estamos avanzando en una situación muy difícil, todos lo sabemos. Hay muy poca actividad, con la salvedad de algunos pozos gasíferos", expresó el titular del gremio de los petroleros de base de la Cuenca Neuquina. "Solamente la parte productiva y mantenimiento están trabajando algo. Después los equipos de perforación, aún han subido pero también son muy poquitos", aclaró.

Pereyra indicó que nadie sabe lo que puede llegar a pasar con la pandemia del nuevo coronavirus, al menos hasta tener una vacuna que despeje las dudas y la preocupación ante situaciones de rebrote. Mientras tanto, al sector hidrocarburífero le queda esperar la recuperación de la demanda de combustibles. Hay signos de mejora en las estaciones de servicio, pero no es suficiente porque la movilidad sigue reducida. Peor es la situación en la aviación con el combustible Jet-Oil.

"Dentro de ese marco, tenemos que llegar a algún tipo de acuerdos para que no haya despidos. Si a los compañeros los despiden, es el abismo, no hay trabajo por ningún lado. No hay indemnización que pueda tapar o cubrir lo que significa un despido en este momento", manifestó Pereyra. Este viernes seguirá la negociación con la Cámara de Empresas Productoras de Hidrocarburos (CEPH) y la Cámara de Empresas de Operaciones Petroleras Especiales (CEOPE).

Quienes también están en un frente de negociaciones son los integrantes de la Federación Argentina Sindical de Petróleo Gas y Biocombustible (FASiPeGyBio), quienes están en el marco de una conciliación obligatoria después de convocar al conflicto en las refinerías y en las provincias de Tierra del Fuego, Mendoza y Salta. "Nos dijeron que no pueden seguir pagando el 60% de los salarios y quieren discutir más rebajas", aseguró Pedro Milla, secretario general de la FASiPeGyBio.

