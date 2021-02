Petroleros: sin el cuarto hombre, le ponen límites a las fracturas

Una agenda para los petroleros sigue en marcha y suma temas. El más reciente es el número de fracturas que pueden hacer los trabajadores, en un contexto donde hay operarios en stand by, sin tener descanso. El Sindicato del Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa ya advirtió a las operadoras que las dotaciones tienen que ser acordes a los objetivos de producción. Es por eso que en las tareas de fracking, entre fractura y fractura hay un periodo de descanso. Es más, ahora están limitadas a que cada equipo haga un límite de cinco por día.

Antes de la crisis por la pandemia, hubo récords de frackeras de doce a trece fracturas por día. Pero esto no deja de ser trabajo de operarios que están en el campo y que exigen condiciones que no les comprometan la salud. Es el reclamo del “cuarto hombre” que sigue vigente, en particular con la recuperación de la actividad de perforación de fracturas en Vaca Muerta.