Petroleros: sin acuerdo, habrá segundo capítulo por el bono

Pereyra recordó que durante la cuarentena se aplicó el artículo 223 bis de Ley de Contratos de Trabajo, quedando todavía en ese marco unos 5000 operarios. "No se cumplió con la ley y se puso en riesgo a los trabajadores que en muchos casos debieron cumplir multiplicidad de tareas con reducción salarial y no tuvieron aportes ni contribuciones. De hecho no hubo aguinaldo debido a la aplicación del 223 bis”, describió.

“Ningún trabajador firmó ese artículo en los términos que se había acordado, e incluso sufrieron amenazas para seguir prestando tareas”, sostuvo a través de un comunicado de prensa. Esta situación fue reiteradamente denunciada por la organización sindical ante las autoridades y los ámbitos correspondientes. No obstante, informaron que persisten estas irregularidades y ese fue uno de los obstáculos de la mesa de negociaciones de esta tarde.

En los primeros meses del 2021 los salarios del sector tendrán otra recomposición que se suma a la acordada a inicios de octubre.

El gremio que conduce Pereyra considera que existen condiciones en la actualidad para levantar el poder adquisitivo de los trabajadores petroleros. Esto en relación a la aplicación del Plan Gas.Ar y la discusión que se está retomando por una ley de inversiones petroleras. Incluso, el sindicato petrolero pidió una paritaria por el 2020, ajustada a la realidad que se vivió en ese año.

En octubre del año pasado, el sindicato firmó el acuerdo "de productividad y sustentabilidad de la industria petrolera" para impulsar la actividad hasta marzo. En esa oportunidad, la entidad sindical consiguió un 16,6% que le restaba percibir de la paritaria del 2019 por una cláusula de revisión. Además, acordaron dos pagos de $ 30 mil no remunerativos con los salarios de noviembre de este año y febrero del 2021.

Sin embargo, el gremio impulsó el nuevo pedido en vísperas de Navidad: el argumento fue que miles de empleados, debido a la condición en la que se habían desempeñado, con sueldos no remunerativos, y con topes del 60%, en el contexto del artículos 223 bis de la ley de Contrato de Trabo, se iban a quedar sin el aguinaldo. Fue en esa instancia en la que se habilitó esta nueva discusión.