Tras la mala noticia en el Argerich, Equinor le vende a CGC el 25% de dos bloques offshore

Sin embargo, fuentes de la industria sostienen que se trata de una operación pedida mucho tiempo antes de la perforación del Argerich y que no hay ningún tipo de vinculación entre ambas noticias.

De hecho, la petrolera noruega seguirá conservando el 75% en ambos bloques que, a su vez, están en una zona que, a diferencia de la Cuenca Norte, ya tiene probadas reservas y produce hidrocarburos desde hace décadas.

ENI vende un porcentaje a PAE

La otra venta corresponde al 30% del bloque Tauro-Sirius que la italiana ENI cede a la filial de PAE, Pan American Sur. El resto de la participación está repartida en partes iguales entre Total Austral (35%) y Wintershall (35%).

VALARIS_DS_17 1.jpg El buque Valaris terminó de perforar el pozo offshore Argerich.

En todos los casos, las empresas tienen 60 días hábiles para presentar a la Autoridad de Aplicación la Escritura Pública Definitiva de la Cesión, a los fines de su efectiva vigencia, señalan los decretos publicados este jueves en el Boletín Oficial.

En cuanto al futuro de la Cuenca Argentina Norte, los especialistas sostienen que un pozo no determina la existencia o no de hidrocarburos y que la experiencia internacional marca que se necesitan muchos años de exploración y muchas perforaciones.

En ese sentido, Fernando Muro, secretario de Desarrollo Local, Inversiones e Integración Público Privada de General Pueyrredón afirmó que es "optimistas en relación a la actividad. Como en todo proceso de largo plazo no siempre se obtienen resultados inmediatos. Esta novedad no quita que no haya petróleo en la zona, sino que no se encontró en los lugares perforados puntualmente y este resultado es muy útil para conocer dónde se puede buscar en la próxima exploración”.

Pozo seco

“El pozo EQN.MC.A.x-1 en el bloque CAN_100 fue completado de forma segura. Si bien se ha podido confirmar el modelo geológico, no se han encontrado indicios claros de hidrocarburos, por lo cual el pozo ha sido clasificado como seco”, indicó Equinor.

“La perforación de este primer pozo en aguas profundas es un hito en la historia de la exploración costa afuera en la Argentina. El pozo, junto con las campañas de adquisición sísmica en la Cuenca Argentina Norte y la Cuenca Austral y Malvinas Oeste, representa una importante campaña de exploración costa afuera en el país”, agregó la petrolera.

Equinor señaló que durante los meses siguientes, todos los datos y la información recopilada serán analizados exhaustivamente y lo cual brindará una mayor comprensión del potencial hidrocarburífero en estas áreas.

Tras dos meses de trabajo, días atrás el buque Valaris DS 17 terminó la perforación del Argerich, el primer pozo en aguas ultraprofundas del Mar Argentino que busca un gran yacimiento de petróleo a unos 300 kilómetros de la costa de Mar del Plata. El proyecto es liderado por la noruega Equinor, en sociedad con YPF y Shell.