Río Negro lanza una licitación para reasignar tres áreas maduras

El Gobierno de Río Negro lanzó un concurso público nacional e internacional para adjudicar concesiones de explotación y eventual exploración complementaria de hidrocarburos convencionales en los bloques Medianera, Rinconada–Puesto Morales y Las Bases . El llamado fue formalizado mediante el Decreto N° 13/26 , luego del vencimiento de contratos que no fueron prorrogados.

La licitación se inscribe en un proceso de reordenamiento de áreas maduras, con infraestructura existente y producción en declino, ubicadas en el norte de la provincia. El concurso apunta a seleccionar nuevos operadores que se hagan cargo de la continuidad de las operaciones y de eventuales planes de recuperación productiva.

Áreas con producción declinante

El área Medianera, ubicada en cercanías de Catriel, tiene una superficie de 54 km² y acumula 122 pozos perforados. Una parte significativa de esa infraestructura se encuentra actualmente inactiva, lo que ubica al bloque entre los casos de yacimientos maduros con necesidad de intervenciones para sostener o recomponer producción. La concesión estuvo previamente en manos de la empresa Medanito.

Por su parte, Rinconada–Puesto Morales presenta una configuración fragmentada, con dos sectores separados por unos 25 kilómetros. Puesto Morales, con una superficie de 126,5 km², concentra el mayor nivel de actividad, con 110 pozos perforados y 38 en producción. Rinconada, en cambio, registra una actividad mucho menor: 23 pozos perforados y solo uno en extracción efectiva. El área fue operada por Madalena Energy.

petroleo-rio-negro-web.jpg El concurso incluye los bloques Medianera, Rinconada–Puesto Morales y Las Bases.

En ambos casos, los informes técnicos oficiales identifican la necesidad de trabajos de recuperación y de intervenciones sobre pozos existentes para contener el declino productivo.

Las Bases: cierre de pozos y cambio de operador

El tercer bloque incluido en la licitación es Las Bases, un área de 67,9 km² ubicada al norte de General Roca, de perfil predominantemente gasífero. Integra los yacimientos Las Bases y Estancia El Colorado y cuenta con seis pozos perforados.

Según la información técnica incluida en el proceso licitatorio, los pozos gasíferos permanecieron cerrados durante 2024 y 2025. La estrategia planteada para el área contempla la reactivación de pozos y la posibilidad de nuevas perforaciones, en función de las condiciones económicas del mercado del gas.

El área estaba a cargo de President Petroleum, firma cuya operación local se vio interrumpida tras la declaración de quiebra dictada en agosto por el Juzgado Comercial N° 23 de la Ciudad de Buenos Aires, a pedido de la propia compañía.

Extinción de concesiones y obligaciones pendientes

El decreto declara extinguidas, a la fecha de vencimiento, las concesiones de explotación de las áreas Medianera y Rinconada–Puesto Morales, al no haberse instrumentado prórrogas conforme a lo previsto en la Ley Provincial N° 5.733. En consecuencia, los bloques quedaron formalmente disponibles para un nuevo proceso licitatorio.

En paralelo, la norma instruye a la Secretaría de Energía y Ambiente a exigir a las concesionarias salientes el cumplimiento de inversiones comprometidas y de las obligaciones técnicas, ambientales y económicas vigentes hasta la finalización efectiva de los contratos, incluyendo tareas de control y cierre operativo.

El llamado corresponde al Concurso Público Nacional e Internacional N° 02/25. El pliego aprobado define las superficies, los compromisos mínimos y los criterios de evaluación de las ofertas.

La venta de pliegos y el acceso a la información técnica estarán disponibles a partir del 19 de enero, a través del Data Room habilitado por la cartera energética provincial. La presentación de sobres cerrará el 27 de febrero a las 10 horas y la apertura de ofertas se realizará ese mismo día a las 12.