Parex lanza un takeover agresivo por GeoPark con una oferta en efectivo de US$940 millones

La canadiense Parex Resources presentó una propuesta formal para adquirir la totalidad de las acciones de GeoPark Limited (NYSE: GPRK), en una operación valuada en aproximadamente US$940 millones incluyendo deuda . La oferta, que fue calificada por el mercado como un takeover agresivo, busca consolidar a Parex como la principal operadora independiente de Colombia y reordenar el mapa de los productores medianos de América Latina. Se trata de una propuesta no solicitada y no vinculante que fue rechazada por el directorio de la compañía que acaba de desembarcar en Vaca Muerta.

Parex, con sede en Calgary, ofreció US$9 por acción en efectivo, lo que implica una prima del 44 % sobre la cotización al momento de la propuesta, un 51 % sobre el cierre del 21 de octubre y un 38 % sobre el promedio ponderado de los últimos 90 días. La petrolera informó además que ya controla el 11,8 % del capital accionario de GeoPark , lo que le otorga influencia directa sobre la estructura corporativa.

La oferta fue presentada el 4 de septiembre de 2025 y no está sujeta a condiciones de financiamiento. Parex indicó que el pago se realizaría íntegramente con fondos propios, líneas de crédito comprometidas y otras fuentes internas de liquidez. El acuerdo requeriría la aprobación del 65 % de los accionistas de GeoPark presentes o representados en asamblea, pero no necesita el aval de los accionistas de Parex. La compañía detalló ante la SEC que podría cerrar la operación en un plazo inferior a 30 días una vez firmados los acuerdos definitivos.

El valor total de la transacción supera la valuación de las reservas 2P (probadas y probables) de GeoPark al cierre de 2024, auditadas por DeGolyer & MacNaughton bajo metodología PRMS. Parex aclaró que esos cálculos no fueron realizados bajo las normas canadienses NI 51-101 ni COGEH, por lo que no son completamente comparables. Según la canadiense, la propuesta ofrece “valor inmediato y líquido” para los accionistas de GeoPark y reduce su exposición a riesgos regulatorios y cambiarios, en referencia directa a la reciente expansión de la firma hacia la Argentina.

El directorio de Geopark rechazó la propuesta

El directorio de GeoPark rechazó de manera unánime la propuesta y emitió un comunicado oficial el 29 de octubre, en el que confirmó haber recibido la oferta el 4 de septiembre, previo al anuncio de su adquisición de activos de pluspetrol en Vaca Muerta, que calificó como “transformacional”. La empresa sostuvo que la propuesta de Parex “subvalora significativamente” a GeoPark, no reconoce su potencial de crecimiento ni su portafolio diversificado, y “no está en el mejor interés de los accionistas”.

GeoPark afirmó que el takeover ignora las proyecciones de crecimiento presentadas en su Investor Day del 21 de octubre, donde la compañía anticipó un incremento del 46 % en la producción total hacia 2028 y un crecimiento del 70 % en su EBITDA ajustado en el mismo período. La compañía, con más de 20 años de operación en América Latina, destacó su trayectoria en el bloque Llanos 34 —donde descubrió más de 200 millones de barriles— y su desempeño en seguridad, costos y eficiencia de capital.

Según el comunicado, la adquisición de activos en la Cuenca Vaca Muerta ya fue cerrada e integrada al portafolio de la empresa, aportando unos 60 millones de barriles de recursos recuperables y extendiendo el índice de vida de reservas 2P a aproximadamente diez años.

Además, la operación permitiría incorporar cerca de 20.000 barriles equivalentes por día de nueva producción dentro de los próximos tres años. GeoPark sostuvo que Parex “no actualizó su oferta para reflejar el impacto de Vaca Muerta” y recordó que el propio CEO de Parex había manifestado el 10 de octubre que “no tenía interés en Argentina”, lo que —según GeoPark— “subraya su falta de valoración estratégica de esos activos”.

El crecimiento proyectado en Vaca Muerta

El CEO de GeoPark, Felipe Bayón, fue enfático: “La propuesta no refleja el verdadero valor de nuestra compañía ni su potencial. GeoPark tiene un balance sólido, un plan de crecimiento disciplinado y una plataforma de expansión basada en nuestra reciente adquisición en Vaca Muerta. Aceptar ahora la oferta de Parex negaría a nuestros accionistas la posibilidad de capturar el valor pleno de su inversión”.

rolo geopark El gobernador de Neuquén, Rolando Figuroa, y el CEO de GeoPark, Felipe Bayón.

Tras un proceso exhaustivo, que incluyó varias reuniones del Directorio y de sus comités realizadas en consulta con asesores financieros y legales independientes, el Directorio concluyó por unanimidad que la propuesta subvalora significativamente a GeoPark, no reconoce sus perspectivas de crecimiento ni su portafolio diversificado, y no está alineada con los mejores intereses de la empresa ni de sus accionistas

En los documentos regulatorios, Parex describe su iniciativa como parte de una “visión para crear la compañía energética líder de Colombia”, basada en sinergias operativas, control de costos y expansión del portafolio de crudo liviano. Sin embargo, el rechazo de GeoPark marca el inicio de una posible escalada corporativa entre ambas productoras, en un escenario donde las independientes medianas de la región buscan consolidarse mediante adquisiciones y fusiones para ganar escala y eficiencia operativa.

Si Parex logra avanzar con el takeover, se convertirá en la mayor productora independiente de Colombia, con base en Calgary y una filial operativa fuerte en Bogotá, abriendo la puerta a una nueva etapa de consolidación en el upstream latinoamericano. Por ahora, el futuro de la operación depende de la capacidad de Parex para mejorar su oferta y de la respuesta de los grandes accionistas institucionales de GeoPark, que deberán definir si priorizan el valor inmediato o la apuesta de largo plazo en Vaca Muerta.