Neuquén presentará Vaca Muerta en la AOG 2025

Con la instalación de tres stands, la provincia dará a conocer la actualidad del desarrollo de Vaca Muert a y el entramado de empresas que conforman la cadena de valor hidrocarburífera neuquina, la provincia participará de la Argentina Oil & Gas Expo (AOG 2025) ; uno de los principales eventos de la industria energética en la región, organizado por el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG).

Uno de los espacios institucionales estará a cargo del ministerio de Energía y Recursos Naturales junto a Gas y Petróleo del Neuquén (GyP) dispondrán del stand 2 H -30 / Hall 2, allí se compartirá información sobre las últimas novedades de la industria en la Cuenca Neuquina, los avances en las áreas reservadas a GyP y la actualidad de los recursos hidrocarburíferos, energéticos e hídricos de la provincia.

Asimismo, se pondrá en valor el trabajo que se desarrolla en materia de energías renovables y ambiente, con propuestas interactivas e innovadoras que incluyen experiencias de realidad aumentada para los visitantes.

Las pymes de Vaca Muerta

Las empresas neuquinas también dirán presente a través de la coordinación del Centro PyME-ADENEU, dependiente del Ministerio de Economía, Producción e Industria.

A través de un esquema de membresías, se sumaron para participar del stand institucional unas 50 empresas certificadas neuquinas (según Ley 3338) y pymes que integran el Cluster Vaca Muerta.

md (2)

Para las empresas participantes, el Centro PyME-ADENEU coordinó más de 90 rondas de negocios con operadoras y empresas de servicios, y la realización de más de 15 exposiciones técnicas y comerciales en el espacio del stand. Estas acciones buscan dar visibilidad a las empresas participantes y favorecer nuevas oportunidades comerciales.

La Federación de Cámaras del Sector Energético de Neuquén (FECENE) también estará presente en la feria con un stand de 50 metros cuadrados.

La participación neuquina reafirma el compromiso del gobierno provincial y del sector privado de consolidar la presencia de la Cuenca Neuquina en la agenda energética nacional e internacional, fomentando la generación de negocios, alianzas estratégicas e innovación en la industria.

Este año la Expo AOG 2025 contará con más de 400 empresas expositoras en 35.000 metros cuadrados de superficie y la visita estimada de 25.000 profesionales nacionales e internacionales.

Fortalecimiento pyme

Desde el Centro PyME-ADENEU se acompaña con diversas herramientas a pymes neuquinas, del sector del Oil and Gas y de actividades conexas, para su crecimiento y desarrollo.

Se superaron las 690 empresas certificadas bajo la Ley Provincial 3338 de Fortalecimiento y Desarrollo de la Cadena de Valor Neuquina.

La certificación permite a las pymes acceder a distintos beneficios. En el último año se realizaron 15 ciclos para mejorar la vinculación entre los proveedores certificados y las empresas operadoras y de servicios especializados con presencia en la Cuenca Neuquina. En total han participado alrededor de 1.200 pymes.

Eficienica energética pymes empresas.jpg

También se brindaron tres capacitaciones sobre la plataforma de cadena de valor, para que las empresas puedan tomar mejores decisiones a partir de los planes de inversión que presentan las principales compañías del sector.

A su vez, se coordinaron alrededor de 200 rondas de negocios en distintas ferias como la Offshore Technology Conference (Houston, Estados Unidos), en la Argentina Oil and Gas y en la Río Oil and Gas.

A través del programa de capacitación del Centro PyME-ADENEU, más 5.600 emprendedores y empresarios accedieron a cursos y programas de formación. En conjunto con las cámaras de comercio de las distintas localidades de la provincia, se desarrollaron 730 horas de capacitación en todo el territorio provincial.

Desde el inicio de la gestión, el gobierno provincial también otorgó financiamiento a MiPymes neuquinas para acompañar inversiones privadas en diversificación productiva, inversiones verdes y ampliación de capacidades operativas por 11.800 millones de pesos. El monto, correspondiente al programa “Más Pymes, Más Futuro” alcanzó a más de 120 empresas.