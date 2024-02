Las provincias buscan que las grandes operadoras suelten el convencional

El gobernador santacruceño Claudio Vidal fue el primero en acordar con YPF la reversión de 10 yacimientos convencionales que, aseguró, “han registrado notables pérdidas de producción en los últimos años, por lo que muchas empresas pymes dejaron de funcionar, otras enfrentan la reducción de sus contratos y la sociedad absorbe la pérdida del movimiento económico regional”. Se estima que la provincia perdió 5.000 puestos de trabajo en el sector petroleo desde 2017.

“El acuerdo admite varias lecturas. No deja de ser siempre auspiciosa la posibilidad de consensuar, sin mayores inconvenientes, los términos de disolución de una sociedad si la misma no aporta beneficios para ambas partes. Pero también es reflejo de una agenda de prioridades distinta por parte de YPF: la falta de interés en las áreas convencionales efectivamente puede estar indicando una racionalización/optimización de las inversiones de la petrolera estatal y una cartera más acotada y dirigida al no convencional”, señala un informe de la consultora Paspartú, que dirige Juan José Carbajales.

La consultora se pregunta si la Provincia está en condiciones de compensar la caída de ingresos tras el paulatino retiro de YPF de la cuenca, y si será capaz de captar nuevos inversores en las áreas revertidas.

Vidal llegó a un acuerdo con YPF por los yacimientos convencionales en Santa Cruz, que serán devueltos a la provincia.

Durante la gestión de Alberto Fernández, YPF recobró protagonismo en Santa Cruz, sobre todo con la presidencia de Pablo González, quien utilizó ru rol en la compañía como plataforma para su carrera política en el otrora bastión kirchnerista.

Se firmaron acuerdos para compensar a la Provincia por compromisos de inversión incumplidos durante el gobierno de JxC y se abrió la puerta a la era no convencional santacruceña con la sociedad entre YPF y CGC para la perforación del primer pozo exploratorio shale en la formación Palermo Aike de la Cuenca Austral, la “hermana menor de Vaca Muerta”.

Palermo Aike CGC Pozo EaC.A-2 Cuenca Austral No convencional.jpg

“Es probable que en el mediano plazo la reversión del declino en pozos maduros no tenga una incidencia gravitante en el total productivo de la provincia. No parece residir ahí la principal motivación de Vidal en acelerar la reversión de áreas. Al haber sido durante años uno de los principales sindicalistas dentro del sector petrolero, sabe que el núcleo duro de su apoyo lo reúne en la para nada despreciable cantidad de trabajadores que engloban la actividad, aproximadamente unos 8.000, que representan un 12% del trabajo registrado local”, señala Paspartú.

Y agrega que la aspiración de Vidal es interesar en los bloques maduros a petroleras locales pequeñas y especializadas, probablemente nacionales, con posibilidad de obtener financiamiento internacional vía asociación con otros actores.

Entre ese tipo de empresas que tiene experiencia en la cuenca se encuentran Ingeniería Alpa, Alianza Petrolera Argentina, Selva María Oil, Petrofaro y Quintana E&P Argentina. También podrían sumarse otras de mediano porte como Aconcagua, CAPSA/CAPEX,o CGC.

La cuenca del Golfo, unida

La provincia de Chubut, la segunda productora de petróleo del país, está alineada a su vecina Santa Cruz.

El gobernador Ignacio Torres sostuvo que le expresó al Presidente y CEO de YPF, Horacio Marin, que la Cuenca del Golfo San Jorge está unida en el reclamo: “Si YPF no va a explotar esas áreas y se va a concentrar solamente en el no convencional, vamos a abrir el juego para que entren otras empresas”.

En los últimos años, YPF ha mostrado en Chubut resultados promisorios en proyectos de recuperación terciaria mediante inyección de polímeros en áreas como Manantiales Behr, aunque tiene el grueso de sus áreas como Restinga Alí, Río Mayo, San Bernardo y Sierra Cuadrada, "que podrían ser parte de un paquete de devoluciones de concretarse la reversión”, indica el informe de Paspartú.

Neuquén tiene un plan

En Neuquén el tema también está en la agenda de gobierno. Entre 2025 y 2027 se vencen los contratos en varias áreas convencionales emblemáticas, que fueron renegociadas durante el primer gobierno de Jorge Sapag.

“Hemos trabajado en lo que tenga que ver con reversión de áreas o poder brindárselas a empresas que realizan explotaciones convencionales. Estamos pidiendo que ese desarrollo convencional quede en manos neuquinas, que puedan trabajar en forma conjunta para la explotación”, dijo el gobernador Rolando Figueroa a +e.

En la misma línea se manifestó el secretario general de Petroleros Privados, Marcelo Rucci, ante la consulta de +e: “No solamente YPF, sino todas las operadoras que no estén haciendo inversiones, que devuelvan las áreas porque sino se empiezan a caer los puestos de trabajo. Tal vez para las grandes productoras no son interesantes. Si no van a explotar esas áreas que las devuelvan y la Provincia a través de una nueva licitación las ponga a trabajar”, dijo.

Entre ellas se encuentran las viejas glorias de petróleo convencional, operadas por YPF, como Puesto Hernández, El Portón y Chihuido de la Sierra Negra, entre otras áreas emblemáticas.

En la discusión por la reforma de la Ley 17.319 de Hidrocarburos, Neuquén quiere incluir la posibilidad de otorgar más de una concesión en una misma área. “Hoy el concesionario tiene derecho exclusivo desde la superficie hasta el centro de la tierra. Queremos permitir, como sucede en Estados Unidos y Canadá, que en una misma superficie haya más de un concesionario que este enfocados en objetivos distintos”, explicaron fuentes de la Provincia.

Los funcionarios consideran que con la legislación vigente, las grandes operadoras concentran sus inversiones en Vaca Muerta, mientras mantienen pisados los prospectos convencionales.