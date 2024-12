La IA revoluciona la industria petrolera: Chevron bate récords de producción

Desde 2012, la producción de petróleo no convencional del Permian viene experimentado un crecimiento explosivo, al pasar de aproximadamente 1 millón de barriles de petróleo equivalente por día (MMboe/d) a más de 6 MMboe/d en la actualidad. Este incremento fue impulsado por la adopción de nuevas tecnologías, entre las cuales la inteligencia artificial ha jugado un papel fundamental.

La inteligencia artificial está ayudando a Chevron a extraer más petróleo con menos recursos. A través de algoritmos avanzados, la IA optimiza la perforación y la terminación de pozos, identifica oportunidades para mejorar la producción y reduce los tiempos de los ciclos operativos. Gracias a la IA, Chevron mejoró en más del 80% el rendimiento de los pozos del Permian desde 2019.

“La IA está revolucionando la forma en que trabajamos al brindarnos un acceso sin precedentes a datos e información, lo que nos permite tomar decisiones mejores y más rápidas y generar valor en nuestras operaciones diarias", señaló Balaji Krishnamurthy, vicepresidente del Centro Técnico de Chevron, en un artículo periodístico del sitio Barron’s.

La implementación de sensores en los campos petroleros ha permitido a Chevron obtener datos en tiempo real sobre la presión y el calor, lo que mejora la capacidad de respuesta ante posibles problemas. Además, los técnicos pueden controlar los equipos a kilómetros de distancia, optimizando la seguridad y eficiencia operativa.

Otra innovación clave es la recuperación mejorada de petróleo mediante el levantamiento artificial, que ha permitido aumentar la producción de los pozos existentes. Complementariamente, el software basado en IA realiza ajustes autónomos a las válvulas y detecta fugas en tiempo real, lo cual reduce significativamente la necesidad de intervención humana y mejora la seguridad.

FILE PHOTO: A work-over rig performs maintenance on an oil well in the Permian Basin oil production area near Wink, Texas U.S. August 22, 2018. Picture taken August 22, 2018. REUTERS/Nick Oxford/File