Estados Unidos e Irán acuerdan reabrir el Estrecho de Ormuz y el petróleo cae en los mercados

La producción de petróleo tardará meses en volver a niveles previos al conflicto de Medio Oriente.

Después de meses de tensión y de un escenario que mantuvo en vilo al mercado petrolero mundial, Estados Unidos e Irán anunciaron un acuerdo para poner fin al conflicto y avanzar en la reapertura del Estrecho de Ormuz , el paso marítimo más sensible en el último tiempo para el comercio global de hidrocarburos. La noticia provocó una inmediata caída de los precios del crudo y renovó las expectativas de una normalización gradual del abastecimiento internacional.

El entendimiento, que todavía debe formalizarse en Suiza esta semana, representa un giro inesperado tras una disputa que alteró el flujo energético y elevó el temor a una crisis de suministro. Durante la primera parte del año, el bloqueo del canal por parte de Irán redujo el tránsito de buques y alimentó la volatilidad de las cotizaciones internacionales en los valores del petróleo .

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue el encargado de comunicar el cierre de las negociaciones. "El acuerdo con la República Islámica de Irán ya está completo", publicó en su red Truth Social, donde también celebró el inminente regreso de los cargamentos de crudo al mercado.

tag:reuters.com,2025:newsml_KCN3GF1RX El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, espera al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, a la entrada de la Casa Blanca en Washington, Estados Unidos. 7 de abril de 2025. REUTERS/Leah

"Barcos del mundo, enciendan sus motores. ¡Que vuelva a fluir el petróleo!", escribió el mandatario, tras asegurar que las primeras embarcaciones ya comenzaron a abandonar el Estrecho de Ormuz.

Alivio para el mercado energético

La posibilidad de recuperar uno de los principales corredores marítimos del planeta generó una reacción inmediata entre los operadores financieros. De acuerdo a información de Reuters, el Brent retrocedió cerca de un 5% durante la jornada y las bolsas internacionales operaron en alza.

No obstante, especialistas del sector marítimo advierten que la normalización podría llevar tiempo. La limpieza de la zona y la verificación de las condiciones de seguridad para la navegación todavía representan un desafío, por lo que el regreso pleno del tráfico comercial dependerá de cuestiones técnicas además del entendimiento político.

Asimismo, las negociaciones incluyen el levantamiento del bloqueo estadounidense sobre puertos iraníes, medida que podría facilitar nuevamente las exportaciones del país persa y contribuir a aliviar las restricciones sobre la oferta mundial de crudo.

tag:reuters.com,2022:newsml_KBN2OQ0V5 La AIE impulsa una liberación récord de petróleo ante la tensión en Ormuz. REUTERS/Dado Ruvic

Por otra parte, aunque Washington y Teherán avanzaron hacia un entendimiento, el frente libanés continúa siendo el principal foco de incertidumbre para la consolidación del mismo.

Desde Teherán sostienen que el texto contempla el cese de las hostilidades en toda la región. El vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Esmaeil Baghaei, aseguró que "Líbano es una parte integral del acuerdo para terminar la guerra", mientras que el canciller Abbas Araqchi reclamó el fin total de las operaciones militares israelíes sobre territorio libanés.

En las últimas horas, fuentes de seguridad señalaron que los ataques israelíes disminuyeron tras el anuncio, mientras Hezbollah afirmó que suspendió sus operaciones a la espera de que Israel respete el eventual cese del fuego.

Israel mantiene distancia del entendimiento

El gobierno de Benjamin Netanyahu todavía no expresó una posición oficial sobre el acuerdo alcanzado entre Estados Unidos e Irán. Sin embargo, desde el Ministerio de Defensa israelí reiteraron que las tropas permanecerán en las zonas ocupadas del sur del Líbano.

Mientras continúan las negociaciones técnicas para definir los alcances del pacto, el foco del mercado energético permanece puesto sobre Ormuz. Por ese estrecho circula una parte sustancial del petróleo que consume el mundo y cualquier alteración en su funcionamiento impacta de manera directa sobre los precios internacionales, los costos logísticos y la estabilidad del abastecimiento global.