El proyecto de Oldelval se retrasa por la falta de dólares

Sin embargo, por 16 millones de dólares el proyecto se dilató. Es que falta esa suma para destrabar los denominados "loan lead ítems", que son aquellos elementos que tienen un tiempo de entrega de varios meses desde el pedido hasta la entrega. Para empresas basadas en proyectos, como Duplicar, estos elementos fundamentales que afectan el cronograma.

Altas fuentes del consorcio Oldelval admitieron bajo reserva que hay problemas de acceso a dólares para poder pagar importaciones. "Se trata de insumos críticos para la obra; materiales específicos para las estaciones de bombeo y que son necesarios para poder aumentar la potencia de bombeo para el proyecto".

Desde la compañía especificaron que entre los insumos hay efectivamente long lead items y otros que no. "Pero como no podés pagar al proveedor o no los podés importar, no llega al país, entonces no puede avanzar en ese rubro la obra. La obra avanza por otros lugares por donde pueda avanzar, pero donde no se puede importar esos materiales, porque no les te puede dar el proveedor, y esa esa parte queda demorada. Es como tener todo el auto, pero si no tenés la rueda el proyecto se demora. Esos materiales se tienen que fabricar en el exterior porque son materiales que se piden a medida. Y se fabrican una vez que se pagan. Todo ese proceso dura x cantidad de meses", detallaron.

Oldelval Bahía Blanca Trabajos Proyecto Duplicar (1).jpeg

Si bien la midstreamer ha recurrido a sistemas de prefinanciación, ello implica un alto riesgo porque las operaciones al Contado con liquidaciones (CCL) no está permitidas y podría decantar en onerosas multas o procesos judiciales en el fuero administrativo en un contexto de cambios políticos como los que enfrenta argentina. Según se informó en su momento, se trabajaba con el banco ICBC y hace poco el Banco Nación aprobó una línea de 1 millón de dólares. Fuentes de la empresa admitieron que trabajan contra reloj para ampliar esa línea y no frenar Duplicar más allá de lo que ya está demorado.

Inversión millonaria

Duplicar es un proyecto de 1.200 millones de dólares y sin refinanciación posible para obtener los 50 millones necesarios (16 milones críticos, de carácter urgente) y las restricciones al financiamiento de importaciones pone en riego la posibilidad de generar ingresos genuinos al país.

La empresa sabe que hasta que no se defina el horizonte económico, la obtención de los dólares para importar los insumos quedará stand by. En Oldelval estiman que son al menos 45 días de demora, o más, que ya demorarían el proyecto hasta agosto.

Hoy Oldelval, tras la ampliación de octubre pasado, transporta 48 mil metros cúbicos de día de crudo y se exportan 6 barcos mensuales. Con Duplicar ese volumen se eleva a 55.000 metros diarios que representan un tanquero más cada 10 días, que en un mes representan entre 3 y 4 cargos exportables. Teniendo en cuenta que cada barco representa 40 millones de dólares, el país pierde unos 400 o 500 millones de dólares mensuales por no liberar 20 millones para insumos críticos.

"No hay forma de conseguir dólares; los bancos no te prestan más porque no saben cómo van a recuperar ese dinero. Le pasó a YPF, que es más grande que Oldelval, con los combustibles. No se liberan dólares y la deuda acumulada con importadores por refinanciaciones supera los 25000 millones de dólares", explicó una fuente del sector.

La irrisoria suma de 16 millones de dólares frena uno de los proyectos de infraestructura más importantes y estratégicos del país. "Es paradójico que ocurra esto cuando el agro sigue exportando y salen unos 6 barcos mensuales de crudo de la cuenca neuquina. Es decir no solo el campo genera dólares sino que la industria hidrocarburífera genera unos 250 o 300 millones de dólares por mes", dijo a +E un empresario del sector importador que pidió reserva de nombre.

Desde Oldelval aclararon que las SIRA (Sistema de Importaciones de la República Argentina) están aprobadas. "El tema es una falta de divisas en el país, vamos a tratar de resolverlo, pero se está complicando. Y estos materiales que están faltando y que no se pueden importar, si bien son de la obra, específicamente los tienen que importar los contratistas, que se ocupan de la construcción", apuntaron en referencia a la empresa Neuquina OPS. "Estamos tratando de ayudarla para poder hacerlo. Pero todo está muy complicado", agregaron.