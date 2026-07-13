El petróleo se acerca a los US$80 por tensión entre EE.UU. e Irán

Los precios internacionales del petróleo se acercan a los US$80 por barril este lunes, luego de que se reanuden los ataques entre Estados Unidos e Irán y se cierre el estrecho de Ormuz, tensionando la oferta global.

El Brent, referencia para Europa, avanza durante esta jornada 2,51%, cotizando a 77,92 dólares por barril, mientras que el crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, trepa un 2,73% y se ubica en 73,36 dólares por barril, según indica Noticias Argentinas.

Antes de la ofensiva estadounidense e israelí contra Teherán, el 28 de febrero, el Brent cotizaba en torno a los 73 dólares por barril, valor al que retornó tras el acuerdo de paz alcanzado entre los países involucrados, pero en los últimos días volvió a avanzar por nuevos desencuentros.

Tensión geopolítica

El retorno de la tendencia alcista en el precio del crudo se da frente al cese de la tregua acordada entre Estados Unidos e Irán, que incluye ataques de ambos lados en las últimas jornadas tras la declaración de Donald Trump sobre el fin del acuerdo al señalar que “se ha terminado”.

En primera instancia, el mandatario estadounidense expresó su posición en declaraciones durante la cumbre de la OTAN la semana pasada y posteriormente reafirmó la postura en su cuenta de su red Truth Social, al indicar que "Estados Unidos les ha dejado claro, sin lugar a dudas, que el alto el fuego ha terminado“, aunque aclaró que sigue abierto el canal de diálogo con Irán.

¿Permanece Abierto el Estrecho de Ormuz?

Estas declaraciones acompañan el accionar militar de Estados Unidos, que en las últimas horas lanzó una nueva ofensiva sobre Irán, y las represalias del régimen iraní que anunció el cierre del estrecho de Ormuz, aunque desde Washington aseguran que permanece abierto.

Al respecto, el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) sostuvo que "Irán no controla el estrecho, el tráfico está fluyendo“, asegurando tener fuerzas posicionadas para mantener esa situación. En la misma línea, Trump le expresó a la cadena NBC que “el estrecho está abierto. Anoche los bombardeamos hasta el cansancio. Son personas muy, muy malvadas y enfermas”.

La inestabilidad del tránsito fluvial seguro en la vía navegable por la que transita una quinta parte del suministro mundial de petróleo, empuja al alza a los mercados energéticos, reavivando los temores por el abastecimiento y el impacto en la inflación global.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) estimó que en 2026 el precio promedio del petróleo podría ubicarse entre un 20% y un 25% arriba del registrado en 2025. Además, calculó que el aumento de la energía podría agregar a la inflación anual de 2026 entre 0,3 y 4,6 puntos en los países de la región. En el caso de Argentina, el impacto fluctuaría entre 0,9 y 2,5 puntos.

Fuente: NA