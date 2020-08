Los yacimientos siguen trabajando con un 30% del personal y seguirá así hasta el 31 de agosto cuando venza definitivamente el acuerdo salarial. Al pedido del sindicato de la vuelta al campo de los trabajadores en stand by se le suma que todavía queda un aspecto de la paritaria del 2019 que es la clausula de revisión , una actualización de los sueldos según la inflación a definir entre las partes.

"Nunca nos llamaron para cerrar el acuerdo del 2019. No estamos pidiendo una paritaria para el 2020, pedimos que cerremos la del año pasado. Queremos terminar eso y saber cómo seguimos de ahora en más", indicó Guillermo Pereyra, secretario general del Sindicato del Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, en diálogo con +e. "Convocan al diálogo desde la CEP, que es lo que pedimos nosotros desde marzo", agregó.

En este contexto, el gremio que conduce Pereyra llamó al paro para el 27 de agosto. Si bien hay producción, relacionado con los índices de exportaciones que crecieron en los últimos meses, la actividad sigue en una meseta. "La actividad está casi a pleno con el 30% de gente. Se le exige a los compañeros la multitarea con el riesgo que eso implica. La gente tiene que volver a sus puestos de trabajo", apuntó.

Además, si después del 31 de agosto no hubiera un acuerdo sobre la continuidad, la lógica establece que las compañías deberían pagar los sueldos completos.

"Queremos cerrar el acuerdo de la paritaria del año pasado y después queremos sentarnos a la mesa para saber cómo vamos a seguir y diagramar así la recuperación de la actividad. De la mano de la producción, después queremos hablar de cómo recuperar los salarios", repasó Pereyra las prioridades en la agenda del sindicato petrolero. Y sostuvo: "el paro sigue en pie, sólo se levantaría si se cumple la paritaria del 2019".

Además, el sindicalista remarcó que si las empresas quieren discutir un nuevo marco laboral, el gremio está dispuesto siempre que no haya reducción de derechos. "El nuestro es uno de los convenios colectivos más modernos. Incluso firmamos una adenda para adaptarnos a los no convencionales. Aceptamos el convite, no le tenemos miedo al diálogo, pero nosotros también tenemos mucho para decir", resumió.