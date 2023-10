PAE explorará un nuevo bloque en Vaca Muerta

El contrato compromete trabajos e inversiones por US$ 65.360.000 y US$ 1.230.000 en concepto de derecho de acceso al área, que será operada por PAE, que tendrá el 90% de la sociedad, mientras que GyP mantendrá el 10% restante. El permiso exploratorio tendrá un periodo de cuatro años, tras lo cual, de acuerdo a los resultados, las compañías podrán optar entre pedir una concesión de explotación no convencional de hidrocarburos, o devolver el área.