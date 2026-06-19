Otro paso para el VMOS: desembarcaron los tubos para el oleoducto marino en Río Negro

Nuevo avance del VMOS: comenzó el acopio de tubos para la terminal exportadora de Punta Colorada.

El Puerto de San Antonio Este inició esta semana la descarga y acopio de 721 tubos de acero destinados al ducto marino del proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) .

Los caños, fabricados por SIAT/Tenaris y con revestimiento especializado de Socotherm , permanecerán acopiados en un predio de 10 hectáreas dentro del Puerto de San Antonio Este, operado por Patagonia Norte hasta su traslado a Punta Colorada.

Del total de materiales recibidos, 658 tubos cuentan con revestimiento de hormigón, una condición clave para su futura instalación offshore. Esta infraestructura formará parte del sistema submarino que conectará la terminal de Punta Colorada con las monoboyas de exportación ubicadas mar adentro.

Caños ductos VMOS Puerto San Antonio Este Llegaron los primeros tubos del ducto marino que conectará Vaca Muerta con los mercados internacionales.

Río Negro, puerta de salida de la energía argentina

La llegada de estos materiales representa un nuevo avance del proyecto VMOS, una de las obras energéticas más importantes del país y central para el futuro productivo de Río Negro.

El ducto marino permitirá vincular la infraestructura costera con el sistema de carga offshore, desde donde operarán buques de gran porte para la exportación de crudo hacia mercados internacionales.

Este nuevo movimiento portuario consolida el rol estratégico de San Antonio Este y de la Región Atlántica dentro de la nueva etapa energética de la provincia. No se trata solo de una operación logística: es parte de una transformación que genera empleo, movimiento económico y nuevas oportunidades para Río Negro.

Caños ductos VMOS Operarios trabajador Puerto San Antonio Este El VMOS suma otro hito con el arribo de 721 tubos al Puerto de San Antonio Este.

VMOS: un proyecto regional

Hay que recordar que el VMOS completó una etapa determinante en sus obras submarinas frente a las costas de Punta Colorada. Con el arribo del segundo cargamento de equipamiento y la colocación de cadenas y anclas en el lecho marino, la iniciativa cierra una fase crítica del sistema de fondeo que sostendrá las monoboyas destinadas a la carga de crudo para exportación.

El gobierno de Río Negro destacó el avance como un hito estratégico para la provincia y para el país. La instalación offshore forma parte de una infraestructura pensada para operar en altamar con buques de gran porte, transformando a Punta Colorada en el principal punto de salida de la producción hidrocarburífera argentina hacia los mercados internacionales.

El sistema de fondeo no es un componente menor. Las cadenas y anclas instaladas en el fondo del mar son las estructuras que fijarán las monoboyas en posición permanente, garantizando condiciones operativas seguras para la carga de crudo en mar abierto. Sin esta base submarina, la operación de exportación no tiene punto de apoyo.

La fase offshore demanda tecnología de última generación, embarcaciones especializadas y equipos técnicos con capacitación específica para trabajar en entornos marinos de alta exigencia. La campaña prevé la participación de más de 120 técnicos y especialistas y contempla casi 250 días de trabajo en total. Se trata de una operación de escala mayor, con lógica industrial propia y requerimientos que trascienden lo que la región costera de Río Negro movilizó históricamente.