El offshore tendrá el mayor crecimiento de la década

El sector de petróleo y gas en alta mar está listo para el mayor crecimiento en una década, con inversiones por US$ 214 mil millones, indicó la consultora Rystad Energy, que también indicó que el gasto de capital (capex) anual en nuevas instalaciones superará el umbral de US$ 100 mil millones en 2023 y en 2024.

En términos del recuento total de proyectos, los desarrollos en alta mar constituirán casi la mitad de todos los proyectos sancionados en los próximos dos años, frente a solo el 29% entre 2015 y 2018.

Estas nuevas inversiones serán de gran ayuda para el mercado de servicios offshore, con un crecimiento del gasto en la cadena de suministro del 16 % en 2023 y 2024, un aumento interanual de US$21.000 millones, el máximo de la década. Las plataformas marinas, los buques, la actividad de almacenamiento y descarga de producción flotante y submarina están listos para florecer.

Uno de los principales impulsores globales es la considerable expansión de las actividades en Medio Oriente. Por primera vez, el gasto upstream en alta mar en la región superará a todos los demás, impulsado por proyectos gigantescos en Arabia Saudita, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos. El crecimiento del gasto offshore parece que continuará al menos durante los próximos tres años, pasando de US$ 33 mil millones este año a 41 mil millones en 2025. Estos países están aprovechando sus vastos recursos en alta mar para satisfacer la creciente demanda mundial de petróleo, respaldados por el capital necesario. e infraestructura para superar a otros productores.

“La producción de petróleo y gas en alta mar no va a ninguna parte, y el sector es ahora posiblemente más importante que nunca. Como uno de los métodos de extracción de hidrocarburos menos intensivos en carbono, los operadores y las empresas de servicios en alta mar deberían esperar una ganancia inesperada en los próximos años a medida que las superpotencias globales intentan reducir su huella de carbono mientras avanzan en la transición energética”, dice Audun Martinsen, jefe de la cadena de suministro. investigación con Rystad Energy.

Aunque Oriente Medio está a la cabeza, América del Sur, el Reino Unido y Brasil están ligeramente rezagados. Las inversiones en el Mar del Norte del Reino Unido y Noruega aumentarán en los próximos dos años. Se espera que el gasto en Reino Unido aumente un 30 % este año a US$ 7 mil millones, mientras que las inversiones noruegas alcanzarán los US$ 21 400 millones, un aumento del 22 % con respecto a 2022. Se proyecta que el gasto upstream brasileño se acerque a 23 mil millones este año, con inversiones en Guyana por un total de US$ 7 mil millones. En América del Norte, EE.UU. superará los US$17,500 millones y los US$7,300 millones en México.

El gigante estatal brasileño Petrobras planea desplegar 16 FPSO en seis campos antes de que finalice esta década, mientras que el crecimiento en el bloque Guyanés Stabroek también contribuirá a la expansión regional. En las previsiones a largo plazo, se prevé que el crecimiento de Oriente Medio continúe, si no se acelera, mientras que el gasto en América del Sur se desacelerará en 2025.

Fuente: Rystad Energy