Rafael Grossi, líder global en energía nuclear, lleva su visión estratégica al Foro Llao Llao

Por estos días y tal como ocurre año tras año, la ciudad de Bariloche reúne a un selecto grupo de empresarios (los más importantes de la Argentina) en el llamado Foro Llao Llao. Aunque inicia un año electoral, no habrá figuras políticas, de hecho, quizá ni siquiera esté el presidente Javier Milei, pero sí habrá un argentino de quien se habla mucho en la escena global: Rafael Grossi , director del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA ), quien comienza a sonar con fuerza para un desafío mayor: la secretaría general de las Naciones Unidas (ONU).

“Estoy en Buenos Aires, después viajo a Bariloche para participar del foro Llao Llao y luego voy rumbo a China. Allá, en este momento están construyendo 26 reactores nucleares. Tienen ya 30 y pico funcionando. Para darnos una idea de la dimensión de la economía china, con esos 30 y pico de reactores nucleares funcionando, la energía nuclear significa nada más que el 3 o el 4% de todo el parque energético del país. Y ahora están agregando mucho porque China tiene que descarbonizar bastante”, dijo en diálogo con Eduardo Feimann.

Grossi aseguró que “el país tiene una matriz energética que está todavía muy sesgada hacia las energías fósiles. Hay una tendencia gradual hacia la descarbonización y China está en un esfuerzo muy grande”.

image.png Javier Milei recibió en diciembre de 2023 en la Casa Rosada a Rafael Grossi.

“China es un actor global, es una potencia mundial, la segunda potencia mundial en todos los aspectos. Entonces, evidentemente, es un lugar obligado de consulta, de reflexión y de trabajo para alguien que está en la gestión internacional”.

En este punto, Grossi puntualizó que “China es uno de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad que son, además coincidentemente, los países que están reconocidos dentro del orden jurídico internacional como países que tienen armas nucleares. Los chinos estarán aproximadamente en este momento en unas más de 200 aproximadamente y siguen avanzando”.

“Quienes tienen más son: Estados Unidos y la Federación de Rusia, más o menos estarán en unas 3000 armas nucleares. Después viene China, Francia, Reino Unido y después vienen otros que son los que están por afuera, India, Pakistán y probablemente Israel. Irán aún no. Chequearlo es parte de mi trabajo. El país lo que hace es tener un programa nuclear y debe ir explicando y mostrando. Lo hace, pero con muchas dudas aquí y allá, hay dudas sobre ciertas cosas”, reflexionó.

“Corea del Norte tiene bomba nuclear y es peligroso, es un país que ha decidido cortar amarras con el sistema internacional. Ya tienen más o menos unas 50 bombas. Eso es algo muy inquietante porque ellos sí que han decidido aislarse completamente, no les importa”, comentó.

La era Trump

En este punto, el titular de OIEA reflexionó sobre las recientes declaraciones de Donald Trump en relación con una posible guerra nuclear - "si no hay acuerdo, habrá bombas", dijo- y aseguró: “Son declaraciones que pueden sonar un poco bombásticas, pero son reales”.

“En Ucrania lo que tenemos es un conflicto entre un país que tiene armas nucleares, con un país que no tiene armas nucleares, pero que está apoyado por países que sí las tienen. Entonces, la dimensión nuclear está un poco velada, está un poco por ahí atrás, pero está”, resumió.

Grossi reflexionó y dijo que “ahí es donde se da ese esa especie de juego donde el presidente Trump dice: ‘Señores, la guerra va más allá de un conflicto regional, esto puede desatarse una un conflicto global’".

El mapa de Zaporiyia

En los últimos años, el conflicto en Ucrania instaló a Grossi en las primeras planas por el riesgo de los bombardeos en las inmediaciones de la Central nuclear de Zaporiyia -la mayor central nuclear de Europa y la novena del mundo; tiene 6 reactores, cada uno de los cuales genera 950MW, y una producción total de 5.700MW, energía suficiente para unos 4 millones de hogares - y porque fue uno de los pocos occidentales en reunirse con el presidente ruso, Vladimir Putin.

“Vi un hombre extremadamente profesional y a mí me llamó mucho la atención en la primera conversación que tuve con él, me pidió un papel y me dibujó la planta nuclear de Zaporiyia. Lo tenía perfecto directamente en su cabeza”, dijo.

“Estábamos hablando de algún problema que había habido (bombardeos, etcétera) y de mi preocupación. Entonces, él agarró una hoja, me dibujó el plano y me dijo: ‘Esto pasa por acá, esto viene del sur, esto viene de allá’ y concluyó: ‘Yo no estoy bombardeando, es (Volodímir) Zelenski el que la bombardea’. Hoy Rusia controla la planta”.

“Mucho tremendismo”

“Hay una media luna de Ucrania que ya la ha ocupado toda Rusia, que va desde el Donbás a Crimea y eso es lo que hace que Ucrania sea estratégicamente tan esencial. Porque es un país que Rusia lo tiene metido y que está queriendo unirse a la OTAN”, aseguró.

Grossi resumió su lectura del conflicto: “Es por eso que estratégicamente para Rusia es tan sensible que Ucrania sea de la OTAN porque implica tener armas nucleares”.

“Estamos en un momento donde están cambiando las cosas. Creo que hay mucho tremendismo y por eso hay que parar la pelota un poco. Porque si bien es verdad que hay, sobre todo desde la llegada del presidente Trump, dudas, hay una cosa inédita que es discusiones y antagonismos intraoccidentales”, aseguró.

Y concluyó: “Siempre se daba un frente muy claro: Europa y Estados Unidos monolíticamente unidos contra lo que fuera. Y ahora lo que tenemos otra cosa”.