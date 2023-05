Neuquén exportó hidrocarburos por 900 millones de dólares

Remarcó que “se evitaron importaciones de una magnitud similar a las del complejo sojero” y detalló que “en 2022, el valor de los saldos exportables superó las exportaciones de girasol”.

Omar Gutiérrez expuso en Buenos Aires inversores El gobernador destacó el rol exportador de Neuquén

El gobernador se refirió a la reactivación del Oleoducto Trasandino e informó que “el primer contrato es por hasta 41.000 barriles diarios de petróleo”. Dijo que esto generará “unos 70 millones de dólares al mes”. Además, indicó que “avanza a muy buen ritmo el oleoducto que está construyendo Oldelval que llega hasta Bahía Blanca, que nos va a permitir transportar nuevos barriles para comercializar a partir del primer trimestre del año que viene”.

En cuanto al gas, recalcó que el Gasoducto Néstor Kirchner permitirá “sustituir unos 2.200 millones de dólares de importaciones en 2023 y unos 4.000 millones de dólares en 2024”.

exportaciones mensuales crudo neuquen general

Este mes en particular, las empresas exportadoras enviaron volúmenes similares, liderando el ranking Petronas (470,9 mil barriles), seguido por Compañía de Hidrocarburo No Convencional (469,4 mil barriles), Shell Argentina (461,7 mil barriles) y Vista Energy (446,2 mil barriles).

Las exportaciones el primer cuatrimestre

En lo que va de los cuatro primeros meses del año, la provincia del Neuquén, realizó envíos por 8,89 millones de barriles, equivalente a 23% de la producción provincial, generando 635 millones de dólares.

En este contexto, y a raíz de la reanudación de las exportaciones de petróleo a través del oleoducto de Otasa, concretado a mediados de mayo y luego de 17 años inactivo, se espera un incremento en la balanza comercial que se verá reflejado en los próximos meses.

exportaciones mensuales crudo neuquen

En cuanto al gas, durante el mes de abril, las exportaciones alcanzaron los 186,16 millones de metros cúbicos, aproximadamente 6,21 millones por día, representando el 8% de las ventas de gas provincial de dicho mes. El precio promedio de estos envíos fue de 7,89 dólares el millón de BTU, alcanzando un valor total de 56,6 millones de dólares.

Las empresas exportadoras fueron Tecpetrol (22,8%), Pluspetrol (17,2%), Total (14,9%), Wintershall (13,9%), PAE (13,8%), YPF (12,9%) y PAMPA (4,5%). En los primeros cuatro meses de 2023 exportaron 830,9 millones de metros cúbicos, valuados en 246,7 millones de dólares y representan el 9,3 % por ciento de las ventas totales.