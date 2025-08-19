Las tarifas de luz de Neuquén duplican al promedio nacional y las de gas están entre las más altas

A pesar de Vaca Muerta y el aporte de las represas hidroeléctricas , Neuquén es la provincia que paga tarifas de energía más caras en todo el país. Con cifras en materia de electricidad que duplican al promedio nacional y valores de gas que están un 50% por encima del resto.

Según el último informe del IIEP (UBA-Conicet), la principal productora de hidrocarburos del país es curiosamente, y por mucha diferencia, la provincia que paga boletas de luz más elevadas , más allá del tipo de usuario.

El ranking de tarifas eléctricas más altas

En las tres categorías por nivel de subsidio (N1, N2 o N3), Neuquén aparece primera en el ranking y pagando en promedio más del triple que los usuarios de la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense.

En la categoría de altos ingresos, la mayoría de los neuquinos abonan unos 127.000 pesos por mes, contra $65.000 que marca el promedio nacional y $38.800 pesos en el AMBA, la región con tarifas más bajas entre los N1.

En ingresos medios, Neuquén vuelve a ubicarse en primer lugar con $77.300, contra $46.095 de promedio en el país, $24.360 en el AMBA y $17.800 en Formosa, el distrito que menos paga de luz entre los N2.

Finalmente, los usuarios de bajos ingresos neuquinos también son los más perjudicados del país, con una tarifa media de $67.078 que casi duplica los $39.158 de promedio país y más que triplica los $18.900 del AMBA y los $12.900 de Santa Cruz, la mayor beneficiada.

Tarifas en Neuquén: el escenario del gas

Por su parte, en gas natural el panorama es similar, aunque sin ocupar el primer puesto. Este lugar corresponde a Tierra del Fuego en las tres categorías existentes, Santa Cruz se ubica segunda y Chubut tercera. Algo lógico dado que son los tres distritos con temperaturas más frías y, por lo tanto, los de mayor consumo.

Acá, Neuquén figura en cuarto lugar tanto en N1, como N2 y N3, con valores promedios mensuales de $104.000, $68.000 y $81.600, respectivamente. En estos, casos las distancias son algo menores en relación al resto del país debido al subsidio por zonas frías.

Llama hornalla fuego prendido gas servicio público.jpg Las tarifas en el eje de la discusión.

En N1, el promedio del país paga $65.000 de gas por mes, el AMBA $47.000 y Tucumán $30.000. En ingresos medios, los números bajan a $52.600, $42.500 y $26.000, en cada caso. Por último, en ingresos bajos los mismos valores son de $47.200, $41.800 y $25.400.

El reporte también muestra que la participación de subsidios en todo el país fue creciendo este último invierno al no trasladar el aumento de costos de gas y la devaluación del tipo de cambio. Así, en agosto, el Estado subsidió el 59% de las tarifas de gas y el 48% de la electricidad.

Ya, medido por categoría de ingreso, el subsidio se reduce a un 32% y 19% en los N1 de gas y luz (respectivamente), sube al 78% y 61% en N2 y salta al 82% y 74% en N3.