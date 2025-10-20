Figueroa: "Neuquén logró pararse desde otra posición frente a las empresas petroleras"

Tras la firma del decreto que aprobó el acuerdo con GeoPark para la explotación del área Puesto Silva Oeste , el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa , destacó las nuevas concesiones hidrocarburíferas otorgadas y la articulación de la provincia con las empresas. “La clave es que la monetización de nuestro subsuelo se reinvierta bien”, aseguró.

El acuerdo con GeoPark incluye la constitución de una Unión Transitoria con la empresa estatal Gas y Petróleo del Neuquén (GyP) para la explotación de la mencionada área, una concesión no convencional por 35 años. Además, la compañía desarrollará un plan piloto con una inversión de 14,5 millones de dólares que contempla un pozo horizontal de 2.500 metros y 42 etapas de fractura, con la posibilidad de ejecutar hasta dos pozos más según los resultados.

“Neuquén ha logrado pararse desde otra posición frente a las petroleras", afirmó Figueroa. En el pasado, recordó, “el 100% de las regalías se usaban en gastos corrientes y se pedía prestado a tasas altísimas. Hoy, las regalías financian infraestructura, pagan deudas y miran hacia el futuro. Ese es el rumbo correcto”.

rolo geopark El gobernador de Neuquén, Rolando Figuroa, y el CEO de GeoPark, Felipe Bayón.

Recursos provinciales

"La producción convencional se está agotando, y eso podría generar desempleo si no actuamos. Por eso redujimos tres puntos las regalías y eliminamos ingresos brutos a quienes mantengan los puestos de trabajo", dijo el mandatario.

Respecto a los no convencionales, “la clave fue defender el dominio provincial de nuestros recursos”, establecido por la Constitución Nacional, señaló. También se refirió a la Ley Bases: cuando el Gobierno Nacional incluyó un artículo que devolvía el gas y el petróleo a la Nación, “lo frenamos de inmediato”, añadió.

“Esa misma negociación nos permitió fijar una regalía referencial del 15%. Todas las nuevas concesiones están firmándose con ese porcentaje. La diferencia entre el 12 y el 15% se destina a infraestructura: las empresas pueden aportar los fondos o ejecutar directamente las obras”, agregó y ejemplificó con la pavimentación de la ruta provincial 7 en Cortaderas, a cargo de YPF.

En tanto, Figueroa resaltó la participación de GyP: “Es la empresa de todos los neuquinos, una herramienta estratégica que algunos quisieron eliminar y nosotros decidimos fortalecer. Por ejemplo, en el caso de GeoPark, exigimos inversión genuina y logramos que se asocien con GyP, con una participación del 5%. Así garantizamos que los recursos queden en la provincia”.

Proyección regional e internacional

El gobernador recordó que el gas producido en Neuquén “ya abastece el mercado interno, sustituye importaciones y comienza a llegar a los mercados regionales”. “Avanzamos con Chile, con Brasil y con otros países de América Latina”, agregó. Sin embargo, indicó que, dado que la ventana de extracción es de entre 30 y 50 años, es necesario abrir nuevos mercados e incluso llegar a Europa.

Asimismo, anunció planes para abastecer a Brasil con 30 millones de metros cúbicos diarios desde Vaca Muerta y subrayó que monetizar el subsuelo “de manera inteligente, agregando valor con tecnología y energía limpia, es el rumbo a seguir”.

También, el mandatario destacó el acuerdo alcanzado días atrás entre YPF y la italiana ENI para desarrollar el mayor proyecto de licuefacción de gas natural (GNL) de Argentina, con una inversión total de 40.000 millones de dólares que permitirá exportar gas al continente europeo. “Los europeos necesitan energía de zonas estables y sin conflictos. Neuquén tiene una posición geopolítica privilegiada”, afirmó.

YPF ENI Rolando Figueroa

Capacitación y desarrollo local

Por otra parte, Figueroa hizo mención al Instituto Vaca Muerta (IVM), impulsado por la Fundación YPF, que funcionará en el Polo Científico Tecnológico de la capital provincial. El proyecto capacitará entre 2.000 y 3.000 personas al año en perfiles técnicos demandados por la industria. “Al sentarnos con las empresas pedimos tres cosas claras: primero, capacitación para nuestra gente; segundo, colaboración con la educación formal; tercero, inversión en infraestructura”, explicó.

En este último punto, el gobernador destacó la pavimentación de la circunvalación de Añelo, donde la provincia realiza más de 20 kilómetros y las empresas completan los 50 restantes a través de un fondo de inversión de 60 millones de dólares.

Pavimentación rutas Vaca Muerta shale.jpg Nuevo bypass en Añelo: cómo la inversión en infraestructura beneficiará a Vaca Muerta.

Para finalizar, se refirió al programa educativo Gregorio Álvarez, con 20.000 becas en total. Según información oficial, el 85% de los beneficiarios universitarios son la primera generación de su familia en acceder a la universidad y el 75% son mujeres.