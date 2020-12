Naftas: sigue la meseta en las ventas a nivel nacional

El gasoil tuvo una menor recuperación, de apenas el 0,9% al comparar octubre con septiembre. El interanual octubre 2020-octubre 2019 muestra una caída del 14,5%. El volumen total de ventas llegó a 959.271 m3, siendo el grado 2 el más elegido con 722.185 m3. Este es un combustible destinado al trabajo por lo que acompaña los vaivenes de la macroeconomía y se espera que en época de cosechas haya un alza con las compras que haga el campo.

Si bien se observa una recuperación del mercado, en el sector de los surtidores se preguntan si no tendrán que acostumbrarse a estos valores, que se mantienen desde junio. Desde ese mes se advierte una meseta en las ventas, en buena medida porque los hábitos han cambiado. Más actividades optaron por el home office, las clases no fueron presenciales este 2020 y en muchas provincias, Neuquén incluida, no se podía circular los domingos.

Es así que el volumen total de naftas vendido en octubre significa un 10% más que en septiembre, siguiendo con una tendencia a la recuperación. El segmento Súper vendió 431.371 m3 en octubre y el Premium 139.290. Significa una caída interanual de 27% y 31,2% respectivamente; en relación a septiembre pasado es una suba del 9,8% y 12,9% respectivamente.

El reparto del mercado mantiene a YPF (sus ventas interanuales cayeron un 31,6% y con respecto a septiembre subieron un 13%) como líder con el 51,6% del total nacional, Shell a través de Raizen tiene el 22,1%, Pan American Energy y su red Axion conservan el 16,3% y Trafigura el 5,6%. Otras redes y banderas blancas concentran apenas el 4,4% del mercado nacional de naftas.