"El precio de la nafta no sube en proporción a la inflación"

El tema de la migración viene desde hace tiempo. Nuestros expendedores tienen al personal muy en contacto con las petroleras porque son sus proveedores y muchas veces, el personal más valioso se lo termina llevando porque el salario es totalmente diferente. Esto pasa mucho sobre todo en las estaciones más cercanas a los pozos. No es solamente eso, el año 2022 fue muy difícil. Recién en marzo arrancamos con incremento en el precio de los combustibles después de ocho meses de congelamiento.

- ¿Cuál fue la consecuencia de eso?

El congelamiento nos trajo aparejada una caída en la rentabilidad muy grande y aún no nos logramos recuperar porque el precio de los combustibles está en un mercado que si bien es libre, está regulado. sobre todo en lo que es la nata. La súper es la que más vendemos y también la que menos ha aumentado. Entonces, nos trae un problema muy bajo.

El precio no sube en la proporción de la inflación. Estuvimos 8 meses con los precios congelados y nos cayó la rentabilidad de forma muy pronunciada. Y además, nosotros tuvimos paritarias y aumento de costos, igual que todos. y ahora se sumó el aumento en la energía eléctrica. Realmente es complejo. Están previstos aumentos del 4% y sabemos que la inflación está muy por encima de ese porcentaje y no se ve un horizonte en el que uno pueda pensar que se pueda corregir la situación y restablecer nuestra rentabilidad.

- Y hay que sumar los bonos, feriados…

Exacto, son todas cositas que te agregan a los costos y los ingresos no se recuperan. El bono en algunos casos algunas asociaciones colegas en el resto del país han firmado la segunda parte de la paritaria y se absorberá. Acá todavía no hemos firmado, estamos a la espera de la contestación del sindicato de la propuesta que le hicimos. Si se formaliza en los próximos días, habrá que pagar el bono y después será absorbido por los incrementos que se den en los próximos meses. Esa es la propuesta nuestra, no tenemos otra alternativa.

- ¿Y como está el consumo?

La venta se ha incrementado, recuperamos niveles prepandemia. En el caso de los productos premium aún más. Tengamos en cuenta que todo el corredor turístico tiene mucha circulación de vehículos de alta gama, tanto en nafta como en diésel es lo que más se ha recuperado. En cuanto a los lubricantes, es un mercado muy difícil porque es cautivo de los kilometrajes de los vehículos. Los aumentos vienen dándose pero las terminales cada vez ofrecen garantías más extendidas y los vehículos nuevos tardan mucho en llegar a nuestras estaciones. Igual no nos podemos quejar y los márgenes son totalmente distintos a los de los combustibles.

- ¿Cómo están con el abastecimiento?

Es un mercado muy fluctuante de un año al siguiente. Hoy con el gasoil común estamos con cupos de entrega pero como disminuye la demanda sobre todo en zonas de sequía, el producto se trasladó a otras partes del país y no se ven faltantes.

- ¿Las importaciones eran de gasoil común?

Si, entre un 20 y un 25% es lo que falta producir para abastecer el mercado local porque las destilerías están a full y no se han hecho las inversiones que se deberían haber hecho para incrementar la producción.

- ¿Se subió la cuota de biocombustible?

Si, eso hay que verlo porque en la zona nuestra por ser fría, hay problema con el corte de bio. creería que acá no se ha modificado. Las diferencias de temperatura a la noche en tanques que tengan mucho tiempo de almacenamiento, puede llegar a producir gotas de agua y esa condensación es perjudicial para el biocombustible porque puede generar algunas bacterias. Entonces, creo que el corte no se ha modificado. Eso lo maneja cada petrolera según lo que consideren conveniente.

- En algún momento del año estaban reacios a aceptar tarjetas de crédito, ¿eso sigue así?

Hay algunas estaciones que nos las reciben. Esto tiene que ver con un juicio que ganó la Federación de Santa Fecontra Prisma, esto salió favorable a la federación y cambia la forma de liquidación de las tarjetas de crédito, que debe hacerse con un 0,5% de comisión y pagar a 72 horas. Recordemos que actualmente se liquida con 1,2% de comisión y pagan a 10 o 12 días hábiles. En un mercado en el que ganamos entre 7 y 8% que te saquen 1,2% con ese plazo es tremendo por la situación inflacionaria que vive el país.