Minería: Mientras Argentina despierta, Chile se consolida como líder mundial en cobre y litio

El cobre, tradicionalmente el pilar de la economía chilena, encabezó la lista de bienes más exportados, con ventas que superaron los US$ 50.155 millones, lo que representa un significativo 15% de las exportaciones globales del metal rojo en sus diversas presentaciones. El informe detalla que Chile controló el 29% del total mundial de concentrados de cobre, con envíos por US$ 30.088 millones, y el 20% del mercado global de cátodos de cobre, con embarques que alcanzaron los US$ 17.263 millones.

El auge en tiempos de transición

Un hito notable se registró en la minería no metálica, donde Chile consolidó su liderazgo en el suministro de un insumo crítico para la transición energética global. El 78% de las exportaciones mundiales de carbonato de litio provinieron de este país sudamericano, afianzando su rol esencial en la cadena de valor de las baterías para vehículos eléctricos y otras tecnologías limpias.

Además de estos metales estratégicos, Chile se posicionó en el primer lugar mundial en la exportación de otros productos mineros como los minerales de molibdeno tostados, yodo, nitratos de potasio, óxidos e hidróxidos de molibdeno y nitratos de sodio.

La subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Claudia Sanhueza, enfatizó la trascendencia de estos resultados. “Pese al desafiante escenario externo durante el año 2024, la canasta exportadora del país logró nuevamente un sólido posicionamiento internacional. Por el liderazgo en minerales críticos como el cobre y el litio, Chile se presenta hoy como un aliado estratégico para las industrias verdes y la descarbonización global”, señaló Sanhueza.

Mucho más allá del cobre

El informe de la SUBREI también destaca la versatilidad de la oferta exportadora chilena, que se consolidó como proveedor global en otras 34 categorías de productos, alcanzando así un total de 58 productos con liderazgo exportador, ya sea en primer, segundo o tercer lugar a nivel mundial. Esta diversificación no solo abarca el sector minero, sino que Chile mantuvo su destacada posición como principal abastecedor de alimentos, productos del mar, frutas frescas y vinos, con destinos principales como Estados Unidos (54 categorías), China (24) y la Unión Europea (25).

“Hemos trabajado intensamente para ampliar y modernizar nuestra red de acuerdos económicos-comerciales, diversificar nuestra canasta exportadora y promover nuestros productos en las principales economías del mundo”, añadió la subsecretaria Sanhueza.