La volatilidad de los metales: ¿Por qué cayó el oro y subió el litio?

La semana trajo consigo una notable volatilidad en el mercado de los metales, con movimientos que reflejan las complejas dinámicas de la economía global. Mientras que los metales preciosos como el oro y la plata experimentaron caídas, el litio y el cobre mostraron comportamientos contrastantes, impulsados por factores específicos del mercado y noticias económicas clave.

El oro , tradicionalmente un refugio seguro, no pudo escapar de la presión a la baja, cerrando la semana pasada en US$3.344,4 por onza. Esta depreciación del 4,18% respecto a la semana anterior se atribuye a la publicación de datos económicos en Estados Unidos, particularmente el mayor incremento en tres años del Índice de Precios al Productor (PPI).

Este dato, más alto de lo esperado, enfrió las expectativas de recortes agresivos de tasas de interés por parte de la Reserva Federal, lo que restó atractivo al metal dorado frente a otros activos.

La plata siguió una trayectoria similar, finalizando la semana con un valor de US$37,73 la onza, un 2,10% por debajo de su cierre anterior. Al igual que el oro, la caída de la plata fue impulsada por las mismas noticias sobre el aumento del PPI y la reducción en las expectativas de recortes de tasas.

La relación oro/plata se situó en 88,64, un 2,12% menor que la semana pasada, lo que indica una depreciación relativa del oro frente a la plata.

El litio se dispara a máximos del año

En un giro dramático, el mercado del litio presenció una fuerte subida, impulsada por un evento puntual en China. El precio spot del carbonato de litio grado batería finalizó la semana en US$9.550 por tonelada, lo que representa un aumento del 7,30% en comparación con el cierre de la semana anterior.

Este pico de precios, que lo llevó a los niveles más altos desde marzo de 2025, se relaciona directamente con la suspensión temporal de la mina de litio de CATL en la provincia de Jiangxi, China, debido a la expiración de su licencia.

Esta noticia provocó un aumento del 8% en los precios internacionales del litio. El hidróxido de litio también reflejó esta tendencia, cerrando la semana en US$8.700 por tonelada, un incremento del 9,43% con respecto a la semana pasada.

Mercado tenso

A pesar de las crecientes preocupaciones sobre la oferta, el precio del cobre experimentó una ligera depreciación. El metal cerró la semana en US$4,364 por libra, con una caída del 0,07% en comparación con el viernes anterior.

Esta ligera baja se atribuye a las novedades económicas recientes en Estados Unidos. Sin embargo, la perspectiva del mercado del cobre sigue siendo tensa. Recientemente, un accidente en una mina chilena, en el principal país productor de este metal a nivel global, ha exacerbado las preocupaciones sobre el suministro futuro.