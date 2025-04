La NASA descubre oro oculto en los océanos: ¿tesoro o quimera?

Sin embargo, este tesoro no está al alcance de la mano. A diferencia de las minas terrestres, este oro se encuentra disperso en el agua de mar en concentraciones mínimas, lo que hace que su extracción sea, por ahora, un sueño lejano. Los métodos tradicionales de minería no sirven: no hay vetas ni depósitos sólidos, solo partículas diminutas en un medio líquido.