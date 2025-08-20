Nafta más barata de noche: YPF anunció un descuento del 6% y del 9% con autodespacho

Este miércoles, YPF anunció un descuento del 6% en la carga de combustibles entre las 00:00 y las 06:00 a través de su aplicación. La rebaja es sin tope, con excepción del gasoil Grado 2, que tiene un límite de 150 litros mensuales. Además, según informó la petrolera en un comunicado, en las estaciones con autodespacho , se suma un descuento adicional del 3%, lo que permite a los clientes ahorrar hasta un 9% por litro .

Al respecto, Horacio Marín, presidente y CEO de YPF, explicó que la medida busca mejorar la rentabilidad de las estaciones durante el horario nocturno y reducir a cero las pérdidas . “Vos me ayudaste y yo te ayudo. Ampliamos el beneficio de carga inteligente. Seguimos trabajando para que esta franja horaria sea más atractiva para nuestros clientes y más rentable”, expresó.

Para el directivo de la firma, se trata de “una medida simple, concreta y efectiva para seguir construyendo eficiencia y cercanía”.

Impacto en la forma de carga

Desde la implementación de estas modificaciones y descuentos, el volumen operado con la App YPF en horario nocturno se duplicó, y más de 2 litros de cada 10 se cargan ahora en la franja entre medianoche y las seis de la mañana. De acuerdo a la empresa, Infinia se consolidó como el combustible más elegido por los clientes.

En tanto, la iniciativa también tuvo un impacto en la digitalización: 7 de cada 10 usuarios que cargan de noche no lo hacían antes. En estaciones con autoservicio, la participación de la aplicación alcanza el 60% del volumen nocturno, triplicando los niveles previos.

Estas medidas forman parte de la transformación que YPF inició en su red de estaciones, con iniciativas destinadas a mejorar la experiencia de los consumidores y, a la vez, optimizar la operación de las expendedoras. A este proceso se suma la implementación del modelo de micropricing, que busca consolidar un nuevo estándar en la forma de operar y ofrecer combustibles.

A su vez, se busca reorganizar los flujos de clientes según la hora del día. Durante el día, se prioriza la atención personalizada y la experiencia premium; mientras que, en la noche, la finalidad es lograr la máxima eficiencia operativa, con menos personal y más automatización.

El sistema de autodespacho comenzó en seis estaciones (cuatro en CABA, una en Rosario y otra en Mendoza) y apunta a expandirse progresivamente a otras ciudades durante este mes.

Así funciona el micropricing

A fines de julio, YPF implementó su sistema de precios dinámicos en tiempo real, conocido como micropricing. Este modelo permite ajustar el precio del combustible según la demanda, la competencia local y el flujo vehicular en cada zona del país.

La operación se apoya en el Real Time Intelligence Center (RTIC), una sala de monitoreo inaugurada recientemente en el barrio porteño de Puerto Madero. Desde allí, la petrolera procesa datos en tiempo real de 1.680 estaciones de servicio distribuidas en 170 corredores estratégicos.

Con esta información, la empresa realiza ajustes localizados en los precios: en algunas localidades se registraron bajas de entre 0,3% y 0,5%, mientras que en zonas con menor competencia los valores pueden aumentar, con el objetivo de mantener el equilibrio financiero y optimizar la eficiencia comercial.