El plan de Mendoza para producir un "cobre verde"

La apertura del foro estuvo a cargo del Gobernador Alfredo Cornejo; el presidente del Consejo Empresario Mendocino (CEM), Eduardo Pulenta, y el secretario de Industria y Desarrollo Productivo del Ministerio de Economía de la Nación, Juan Alberto Pazo. Asistieron además la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre; el subsecretario de Energía y Minería, Manuel Sánchez Bandini; el subsecretario de Ambiente, Sebastián Melchor; el titular de la Dirección de Minería, Jerónimo Shantal; el director de Hidrocarburos, Estanislao Schilardi, y representantes de entidades educativas, empresarias y productivas.

“Junto al equipo de Energía y Ambiente participamos de este foro, donde se planteó como eje estratégico para el desarrollo de la provincia la actividad minera”, afirmó la ministra Latorre.

“Son planes a largo plazo y es muy importante destacar que fueron elaborados desde el sector privado y académico junto con el sector público, porque es lo que la sociedad requiere, una sinergia entre todos los actores de la sociedad”, remarcó.

“El potencial que tiene Mendoza a nivel de desarrollo económico e industrial es minero”, resaltó Sánchez Bandini. “Esto se ve en el interés del público, en los foros mineros a sala llena. Mendoza tiene potencial y está iniciando un proceso a largo plazo”, afirmó.

Foro de inversiones mendoza minería.jpeg

El mineral con mayor demanda a futuro

Pilares marca la hoja de ruta para una Mendoza que tiene todas las condiciones para posicionarse como jugador central en la transición energética, que necesita, mayoritariamente, de cobre. “Tengamos en cuenta que una batería de litio solo tiene 5% de este mineral y 32% de cobre. Con este estudio estamos viendo que la oportunidad es ahora”, expresó Shantal.

El trabajo fue presentado por Osvaldo Urzúa, quien además de dirigir la consultora minera Karungen, es doctor en Política de Ciencia y Tecnología de la Universidad de Sussex, Reino Unido; MBA de Esade (España) e ingeniero industrial por la Universidad de Chile.

Se trata de un plan a largo plazo elaborado entre el sector público y privado: participaron además Impulsa Mendoza, la herramienta creada por el Gobierno de Mendoza para el desarrollo de la minería sustentable, la Universidad Nacional de Cuyo, el CEM y las empresas mendocinas Argenteo Mining y Tassaroli.

“Mendoza puede aprovechar su potencial geográfico, su rica geología, sus capacidades humanas y tecnológicas y su experiencia y tradición industrial para dar un salto de prosperidad en torno a un desarrollo minero moderno, que dinamice la economía y genere empleo de calidad, a la vez que cuida cuencas hídricas y ecosistemas”, afirma el estudio. Además, puntualiza que para 2050 se necesita más cobre que lo producido desde 1900 hasta hoy en todo el mundo.

“En Argentina, hoy tenemos cero producción de cobre y necesitamos achicar esa brecha. Las formaciones que están principalmente en el Sur de Mendoza, que son las mismas que posee Chile, nos ponen en un punto para convertirnos en los próximos años en uno de los principales actores mundiales”, puntualizó Shantal.

Cobre producción cables.jpg

Cobre verde

El trabajo hace hincapié en la demanda de minerales extraídos de forma “sostenible”. Y la provincia tiene capacidad para producir 500.000 toneladas cúbicas con solo 4 proyectos cupríferos y 1.500.000 toneladas cúbicas con 8 que podrían desarrollarse, según el estudio preliminar presentado en el foro.

“Son cinco pilares para llegar a que Mendoza sea un actor central. Primero, condiciones para impulsar inversiones para conocer y desarrollar el recurso y mantener continuidad operacional. Segundo, encadenamientos es decir, condiciones para disponer de proveedores y capital humano productivo y confiable e I+D+i pertinente. El pilar tres son condiciones para desarrollar una minería con baja huella hídrica y ecoambiental, que ayuda a enfrentar o ser resiliente al cambio climático y a recuperar y cuidar los ecosistemas; el cuarto es la infraestructura logística, conectividad, energía y comunicaciones, y el quinto, la gobernanza y vocación territorial, es decir, condiciones regulatorias y de control, sociopolíticas macro y de aceptación e integración social en los territorios que permite atraer inversiones”, explicó Urzúa.

Como mineral esencial para la energía limpia, su exploración y explotación se realizaría con una modalidad sostenible, que prevé un consumo estimado de agua bajo (0,8% en años con caudal normal), con recirculación y recuperación de 80% de esa agua y altos estándares internacionales. Esto, junto con una gobernanza colectiva y comprometida con la sociedad.

Además, se espera que con el impulso al cobre las inversiones solo en exploración y estudios de cuatro proyectos cupríferos lleguen a US$ 1.332 hasta 2050 y, en producción, a US$ 12.693, es decir, unos US$ 470 millones anuales en la provincia, con exportaciones de unos US$ 3.150 millones al año.

El desarrollo cuprífero, además, generará más de 2.000 puestos de empleo directo y casi 5.000 indirectos, junto con el trabajo de empresas y pymes de servicios.

Reuniones de trabajo

El equipo de Energía y Ambiente mantuvo también reuniones de trabajo, que se repetirán durante las dos jornadas del foro. “Hemos tenido un conjunto de reuniones con diversas empresas consultoras para conocer las líneas de trabajo ambiental, complementando unidades de negocios centrados en la sustentabilidad, como es el reciclaje de residuos sólidos o el marco normativo de las producciones mineras”, contó Sebastián Melchor, subsecretario de Ambiente.

“Durante la jornada, tuvimos encuentros en minería, energía hidroeléctrica y transición energética con consultoras y empresas interesadas en invertir”, amplió el subsecretario de Energía de Mendoza. “En la segunda jornada del foro se llevarán adelante mesas de trabajo con inversores en materia de hidrocarburos y energía”.

Los encuentros incluyen a representantes de Potasio Río Colorado (PRC), la mina de potasio más grande de Sudamérica, ubicada en Malargüe; de la Cámara Argentina de Energía Renovables, de Hierro Indio, de Servicios Financieros y de Impulsa Mendoza.