El litio argentino es un imán para inversiones internacionales

El litio despierta interés

"Ahora estamos licitando las áreas más importantes de Salta y de la región del litio. ¿Quiénes son los interesados? India, Rusia, China, los BRICS, los países árabes, que deciden invertir porque necesitan el mineral para la transición mundial hacia una generación verde", afirmó Castillo.

El funcionario salteño destacó que el RIGI "es fundamental" para continuar en esta senda de desarrollo, por lo que esperan que la Provincia y la Legislatura adhieran al régimen.

No obstante, señaló la necesidad de levantar las restricciones cambiarias impuestas por el gobierno nacional. "Si no se levanta el cepo, el RIGI no funciona; este régimen genera beneficios a empresas para que entren al país sin gravámenes. Todos los sectores piden levantar el cepo y creo que hay una desesperación de Nación para tener los fondos, levantarlo y que estos grupos puedan invertir", explicó.

La clave de las inversiones

La posibilidad de que países como India, Rusia, China y otros del grupo BRICS inviertan en Salta subraya el atractivo global del litio argentino, un recurso vital en la transición energética global hacia fuentes más limpias.

Sin embargo, para que estas inversiones se concreten, Castillo enfatizó la necesidad de crear un entorno económico más favorable, levantando el cepo cambiario y asegurando la adhesión al RIGI.

Con la perspectiva de atraer inversiones significativas y posicionar a Salta como un actor clave en el mercado global de litio, la provincia enfrenta desafíos y oportunidades que definirán su papel en la economía mundial en los próximos años.

"La adhesión al RIGI y la flexibilización de las políticas económicas son pasos necesarios para aprovechar plenamente esta oportunidad histórica", afirmó el titular de REMSA.

La mirada de Canadá y Perú

El interés por la minería se extiende a distintos países. Canadá y Perú dejaron en claro sus intenciones de extender sus lazos con Argentina.

En el marco de la Comisión de Minería, el embajador de Canadá en Argentina, Reid Douglas Sirrs, explicó que “su país depende mucho de la inversión extranjera”, al señalar que “tienen acuerdos de libre comercio con 51 países”.

Asimismo, el diplomático aseveró que, tanto Canadá como Argentina, “somos ricos en recursos naturales”, por lo cual -remarcó- “podemos jugar un rol importante en la transición energética global".

Luego, ante la consulta de los diputados sobre la aplicación del RIGI en el sector minero, el embajador consideró: “Hay interés y oportunidades para promover en el RIGI”.

En tanto, el embajador de la República del Perú en Argentina, Carlos Alberto Chocano Burga, consideró que "en Argentina la minería puede ser también un factor fundamental para el tema exportaciones", y en ese sentido, pronosticó que "en Argentina se viene un boom minero”.