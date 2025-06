Asia apura inversiones millonarias en litio y cobre: ¿Argentina, potencia global en 2035?

El sector minero argentino vive un momento de efervescencia. Las proyecciones de crecimiento son ambiciosas. Hacia 2035, se estima que el aporte de divisas de la minería podría superar los 20.000 millones de dólares, un 325% más que en 2024, con un cambio de perfil donde el cobre y el litio representarían el 88% del total. Alcanzar esta meta requerirá inversiones por no menos de 30.000 millones de dólares . En este contexto, se está viendo un creciente interés e inversiones multimillonarias provenientes de países de Asia como China, India y Japón.

Las inversiones chinas anunciadas en fusiones, adquisiciones y proyectos mineros solo entre 2020 y 2023 ascendieron a 1.757 millones de dólares, mientras que la inversión total estimada en los principales proyectos de litio con participación china se acerca a los 3.400 millones.

Gigantes mineros chinos como Ganfeng Lithium lideran el camino, con un plan de inversiones cercano a los 5.000 millones en suelo argentino, de los cuales ya ha desembolsado aproximadamente 2.500 millones. La compañía opera múltiples proyectos, incluyendo Minera Exar en Jujuy (en producción desde 2023) y otros en Salta, como Mariana (con una inversión anunciada de 600 millones y estimada de 980 millones si ingresa al RIGI) y Pozuelos Pastos Grandes (PPG), adquirido por 962 millones y con una inversión estimada de desarrollo de 338 millones, proyectándose como el mayor desarrollo del grupo con una producción de 50.000 toneladas anuales.

cobre.jpg El cobre, junto con el litio y el oro, impulsa las inversiones.

Otros actores chinos relevantes incluyen a Zijin Mining Group, que adquirió Neo Lithium Corp por más de 770 millones en 2021 para controlar el proyecto Tres Quebradas (3Q) en Catamarca, con una inversión total estimada de 620 millones. Zangge Mining Group invirtió aproximadamente 290 millones estimados en el proyecto Laguna Verde (Catamarca).

Por su parte, Tsingshan Holding Group, junto a Eramet, anunció una inversión conjunta de 800 millones para el salar Centenario-Ratones en Salta. En oro, Shandong Gold Mining adquirió el 50% de la mina Veladero en San Juan por 960 millones, alla por 2017.

La provincia de La Rioja, por su parte, ha fortalecido lazos directamente con empresas chinas. Recientemente, el gobernador Ricardo Quintela firmó un acuerdo de cooperación con Hainan Trailblazer New Material Technology Co. Ltd. para impulsar la minería sostenible y la transición energética, abriendo puertas a transferencia de tecnología, acceso a financiamiento internacional y nuevos mercados. Este acuerdo destaca el potencial geológico del país en minerales críticos como litio, oro, cobre, estaño y níquel.

"Mucho para ofrecer"

India ha reforzado su interés en la minería argentina, con un enfoque similar en el litio, el cobre y el oro. La visita del Secretario de Minería de India, V.L. Kantha Rao, a Argentina a principios de 2025 marcó un avance en la implementación del Memorándum de Entendimiento (MOU) sobre Cooperación en Recursos Mineros, firmado en 2022. Se conformaron equipos de trabajo para exploración e inversión.

El Secretario de Minería argentino, Luis Lucero, destacó la complementariedad entre ambos países, señalando que Argentina tiene "mucho para ofrecer" e India "mucho para darnos". Ambos países tienen un porcentaje similar y elevado de territorio sin relevamiento geológico detallado, lo que abre oportunidades de colaboración en exploración.

India busca asegurar una cadena de suministro confiable para su ambicioso plan de electrificación vehicular proyectado más allá de 2030.

La mirada en el litio

Japón también ha manifestado un interés creciente, explorando oportunidades de inversión minera en provincias con alto potencial como Salta. De hecho, una comitiva del gobierno japonés, encabezada por el embajador Yamauchi Hiroshi, visitó la provincia hace unos días, reuniéndose con autoridades locales y recorriendo proyectos litíferos.

La provincia destacó sus ventajas competitivas, incluyendo seguridad jurídica y "licencia social" a través del diálogo con las poblaciones locales. Además del litio, se discutieron proyectos de cobre (Taca Taca) y oro/plata (Lindero, exploraciones de Abrasilver y Anglogold).

El diplomático japonés solicitó apoyo provincial para la aprobación de un Tratado Bilateral de Inversiones, considerado ventajoso junto al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) para atraer capitales.